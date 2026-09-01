Средневековая европейская культура породила великие памятники архитектуры, живописные произведения и примеры скульптурного искусства. На протяжении долгих лет медиевисты работают над созданием наиболее полного представления о том, что есть культура Средних веков, необходимым условием которого является поиск ответа на вопрос: «Так почему же все герои средневековых фресок, икон и скульптур столь несчастны?». Основательно разобраться с этим тебе предстоит в рамках этой лекции. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.