За именами великих художников стоят не только шедевры, изменившие историю искусства, но и судьбы людей, которые вдохновляли их на творчество. Кем были музы признанных гениев? Какую роль они сыграли в создании великих произведений? И какой ценой нередко оплачивалось это вдохновение? На лекции искусствоведа Олеси Александровой обратятся к историям женщин, чьи жизни оказались неразрывно связаны с крупнейшими мастерами живописи. За фасадом признания и славы нередко скрывались эмоциональная зависимость, психологическое насилие, отказ от собственных творческих амбиций и трагические судьбы. Поговорят о взаимоотношениях Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Джексона Поллока, Огюста Родена, Ивана Айвазовского и других художников со своими музами, попробуешь понять, где проходит граница между вдохновением и разрушением личности, а также обсудят, почему образ «гениального творца» так долго оправдывал жестокость в личной жизни. Лекция позволит по-новому взглянуть на известных художников и задуматься о том, какой вклад в историю искусства внесли женщины, чьи имена нередко оставались в тени великих мастеров. Лектор — Олеся Александрова, искусствовед, преподаватель, автор лекционных циклов по истории искусства.