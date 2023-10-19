Оставь идею с прогулками в парке до весны. А сейчас устрой свидание в ресторане-шкатулке или на кубическом спектакле при свечах.

Что будет в статье:

Источник фото: pinterest.com/surzhan25/

По концептуальным барам

Атмосферные бары в Москве — это то, без чего нельзя обойтись в холодное время года. Вот несколько необычных вариантов для первого свидания: Квартира с видом, где проходят музыкальные и медитативные концерты, бар с имитацией «русского хоррора» и сгоревшей избы и кое что ещё для твоего романтического свидания.

Можно сходить с девушкой на концерт в «Квартиру с видом на Москву». На первом свидании можно совпасть «по-музыкальному», а ещё помолчать, послушать и понаблюдать друг за другом...

«Divas». Трибьют в Квартире с видом «DIVAS»- концерт-драма. Трибьют самым выдающимся женщинам в мире музыки. В про... 29 октября Ресторан-бар "Квартира с видом", Большая Татарская, 5 от 2500₽

Бар с коврами, чебуреками исполинских размеров и настойками. Куда сходить с девушкой? К Евгеничу. Романтическое свидание — вкусное свидание.

Софа из Kaverafisha: Недавно была на шоу комедийной импровизации у Евгенича, но и не только я. Парень и девушка пришли на ПсихолоХ на первое свидание! Думаю, это отличный вариант, чтобы сходить с девушкой на свидание в Москве и удивить ее, удивиться самому, а ещё снять невротическое напряжение первой встречи с помощью шуток от ведущего:)

Психолох По промокоду cover_12 скидка на билет 50% Шоу комедийной импровизации. Шоу, в котором комик общается с гостями и слушает их истории. Если задача психолога - выслушать и научить ... 25 октября Евгенич 750₽

Необычное и запоминающееся свидание гарантировано.

Тёпленькие места

Подобрали несколько необычных мест для свидания. Тут точно будет тепло, а если будет пенное или игристое, то вместе с культурной программой. Чем не романтическое свидание?

В этих местах ты и твой любимый человек найдете занятия по душе: будь-то мультимедийный концерт, лекция про анархию в искусстве или иммерсивный спектакль с вино и домино.

Любовь на сцене

Сходить на спектакль, чтобы сойтись в театральных взглядах на любовь. Или покритиковать постановку вдоволь, обсуждая режиссерский замысел. В общем, поговорить будет о чем. Тут всё о жизни, всё о любви!

Чувственный опыт

7 лучших идей куда сходить за гормоном удовольствия. Устрой свидание, постигая удовольствие на мультисенсорной выставке-квесте, наслаждайся мультимедийным шоу классической музыки в формате полного погружения. И всё это с любимым человеком.

Пространство, которое прочувствует вас обоих и санаторий для души в центре Москвы.

Необычное свидание: мягкий пол, прозрачные стены, живые звуки и растения.

А если любимый человек пока не встретился, то отправляйся на чувственный дейтинг. Знакомься в бережном кругу и уютной ламповой обстановке.

Необычные рестораны

5 небанальных мест для романтического свидания. В «Зойке» при подаче еды читают стихи. Uni — изысканный ресторан-шкатулка с секс-меню. А проект «Едва Знакомы» приглашает тебя и твоего любимого человека на тематический ужин или киновстречу с угощениями. В особняк!