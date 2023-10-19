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Куда сходить с девушкой в Москве?

Оставь идею с прогулками в парке до весны. А сейчас устрой свидание в ресторане-шкатулке или на кубическом спектакле при свечах.

Что будет в статье:

  1. - По концептуальным барам
  2. - Тёпленькие места
  3. - Любовь на сцене
  4. - Чувственный опыт
  5. - Необычные рестораны

Источник фото: pinterest.com/surzhan25/

По концептуальным барам

Атмосферные бары в Москве  — это то, без чего нельзя обойтись в холодное время года. Вот несколько необычных вариантов для первого свидания: Квартира с видом, где проходят музыкальные и медитативные концерты, бар с имитацией «русского хоррора» и сгоревшей избы и кое что ещё для твоего романтического свидания.

Квартира с видом

Большая Татарская улица, 5
Карточка

Kosmoхомяк Lab

Большая Дмитровка, 32с2
Карточка

Моя рьяnaya babyшка летит V cingaпур

ул. Большая Никитская, 14
Карточка
Популярное

Слёзы берёзы

ул. Бауманская,15
Карточка

Можно сходить с девушкой на концерт в «Квартиру с видом на Москву». На первом свидании можно совпасть «по-музыкальному», а ещё помолчать, послушать и понаблюдать друг за другом...

«Divas». Трибьют в Квартире с видом
«Divas». Трибьют в Квартире с видом

«DIVAS»- концерт-драма. Трибьют самым выдающимся женщинам в мире музыки. В про...

Ресторан-бар "Квартира с видом", Большая Татарская, 5

от 2500₽

Бар с коврами, чебуреками исполинских размеров и настойками. Куда сходить с девушкой? К Евгеничу. Романтическое свидание — вкусное свидание.

Софа из Kaverafisha: Недавно была на шоу комедийной импровизации у Евгенича, но и не только я. Парень и девушка пришли на ПсихолоХ на первое свидание! Думаю, это отличный вариант, чтобы сходить с девушкой на свидание в Москве и удивить ее, удивиться самому, а ещё снять невротическое напряжение первой встречи с помощью шуток от ведущего:)

Психолох
Психолох

По промокоду cover_12 скидка на билет 50% Шоу комедийной импровизации. Шоу, в котором комик общается с гостями и слушает их истории. Если задача психолога - выслушать и научить ...

Евгенич

750₽

Необычное и запоминающееся свидание гарантировано.

Тёпленькие места

Подобрали несколько необычных мест для свидания. Тут точно будет тепло, а если будет пенное или игристое, то вместе с культурной программой. Чем не романтическое свидание?

«Моцарт. Маленькая ночная серенада». Концерт в оранжерее
«Моцарт. Маленькая ночная серенада». Концерт в оранжерее

Насладись знаменитой "Маленькой ночной серенадой" и легендарными дивертисментами...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

В Cвечах: Шедевры классики в «Метрополе»
Популярное
В Cвечах: Шедевры классики в «Метрополе»

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые ...

до
Отель «Метрополь», ул. Театральный пр-д, 2

от 5000₽

по подписке
Свидание ИГЛУ АРТ
Свидание ИГЛУ АРТ

В Центре современного искусства М'АРС открыт IGLOO ART - прогулки по выставкам-арт-мирам и свидания на крыше в стеклянной иглу в атмосфере игристого и восточных сладостей, где открываются сказочные ви...

Концерт в оранжерее «Фламенко Андалусии»
Концерт в оранжерее «Фламенко Андалусии»

Внимание: перенос концерта на 16 ноября 20:00. Страстное, чувственное и очень г...

ОРАНЖЕРЕЯ (ВДНХ пав.14, вход с противоположной стороны от центрального входа в здание), проспект Мира, 119ВВЦ, строение 14

от 1550₽

«Секреты Терпсихоры и неоклассики». Проект PulsART
«Секреты Терпсихоры и неоклассики». Проект PulsART

Puls Art - необычный круговой и кубический формат концертов и спектаклей при све...

Зал Pulsar, 3-я ул. Ямского поля, д. 2 к6

от 1500₽

В этих местах ты и твой любимый человек найдете занятия по душе: будь-то мультимедийный концерт, лекция про анархию в искусстве или иммерсивный спектакль с вино и домино.

Любовь на сцене

Сходить на спектакль, чтобы сойтись в театральных взглядах на любовь. Или покритиковать постановку вдоволь, обсуждая режиссерский замысел. В общем, поговорить будет о чем. Тут всё о жизни, всё о любви!

Господин Литвинович: «Письма из далека»
Господин Литвинович: «Письма из далека»

Скидка 30% по промокоду KAVER "Письма из далека" - программа на стихи поэта Арт...

Московский Планетарий

от 3300₽

по подписке
Лодочник | 28 октября
Лодочник | 28 октября

Триллер «Лодочник» — трепетная и сентиментальная, волнующая и остроумная история простого Человека, потерявшего надежду и обретшего её вновь. Сторож Саша — одинокий, безработный, вечно пьяный — стрем...

по подписке
Солярис
Солярис

…Психолог Крис Кельвин прилетает на космическую станцию, которая находится на полностью покрытой океаном планете Солярис. По мнению некоторых земных ученых, этот океан – разумен. Люди несколько раз пр...

по подписке
Дикарь
Дикарь

Дикая комедия по пьесе Алехандро Касона. История молодого парня по имени Пабло, наследника большого состояния, огромного невежды буйного характера. Все называют его «дикарём», но так ли это? Встреча ...

Дон Гуан. История любви
Дон Гуан. История любви

В наше время герой давно бы попал за решетку по заявлению очередной юной пассии,...

Театр музыки и шоу III Р.И.М, Пушкино, Красноармейское шоссе, стр. 104, ТРЦ «Пушкино Парк»

от 800₽

Чувственный опыт

7 лучших идей куда сходить за гормоном удовольствия. Устрой свидание, постигая удовольствие на мультисенсорной выставке-квесте, наслаждайся мультимедийным шоу классической музыки в формате полного погружения. И всё это с любимым человеком.

Пространство, которое прочувствует вас обоих и санаторий для души в центре Москвы.

Необычное свидание: мягкий пол, прозрачные стены, живые звуки и растения.

А если любимый человек пока не встретился, то отправляйся на чувственный дейтинг. Знакомься в бережном кругу и уютной ламповой обстановке.

Необычные рестораны

5 небанальных мест для романтического свидания. В «Зойке» при подаче еды читают стихи. Uni — изысканный ресторан-шкатулка с секс-меню. А проект «Едва Знакомы» приглашает тебя и твоего любимого человека на тематический ужин или киновстречу с угощениями. В особняк!

Спланируй романтическое свидание по-особенному. 
 с любовью, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. По концептуальным барам
  2. Тёпленькие места
  3. Любовь на сцене
  4. Чувственный опыт
  5. Необычные рестораны

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