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По концептуальным барам
Атмосферные бары в Москве — это то, без чего нельзя обойтись в холодное время года. Вот несколько необычных вариантов для первого свидания: Квартира с видом, где проходят музыкальные и медитативные концерты, бар с имитацией «русского хоррора» и сгоревшей избы и кое что ещё для твоего романтического свидания.
Можно сходить с девушкой на концерт в «Квартиру с видом на Москву». На первом свидании можно совпасть «по-музыкальному», а ещё помолчать, послушать и понаблюдать друг за другом...
«DIVAS»- концерт-драма. Трибьют самым выдающимся женщинам в мире музыки. В про...
от 2500₽
Бар с коврами, чебуреками исполинских размеров и настойками. Куда сходить с девушкой? К Евгеничу. Романтическое свидание — вкусное свидание.
Софа из Kaverafisha: Недавно была на шоу комедийной импровизации у Евгенича, но и не только я. Парень и девушка пришли на ПсихолоХ на первое свидание! Думаю, это отличный вариант, чтобы сходить с девушкой на свидание в Москве и удивить ее, удивиться самому, а ещё снять невротическое напряжение первой встречи с помощью шуток от ведущего:)
Тёпленькие места
Подобрали несколько необычных мест для свидания. Тут точно будет тепло, а если будет пенное или игристое, то вместе с культурной программой. Чем не романтическое свидание?
Насладись знаменитой "Маленькой ночной серенадой" и легендарными дивертисментами...
от 1550₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые ...
от 5000₽
В Центре современного искусства М'АРС открыт IGLOO ART - прогулки по выставкам-арт-мирам и свидания на крыше в стеклянной иглу в атмосфере игристого и восточных сладостей, где открываются сказочные ви...
Внимание: перенос концерта на 16 ноября 20:00. Страстное, чувственное и очень г...
от 1550₽
Puls Art - необычный круговой и кубический формат концертов и спектаклей при све...
от 1500₽
В этих местах ты и твой любимый человек найдете занятия по душе: будь-то мультимедийный концерт, лекция про анархию в искусстве или иммерсивный спектакль с вино и домино.
Любовь на сцене
Сходить на спектакль, чтобы сойтись в театральных взглядах на любовь. Или покритиковать постановку вдоволь, обсуждая режиссерский замысел. В общем, поговорить будет о чем. Тут всё о жизни, всё о любви!
Скидка 30% по промокоду KAVER "Письма из далека" - программа на стихи поэта Арт...
от 3300₽
Триллер «Лодочник» — трепетная и сентиментальная, волнующая и остроумная история простого Человека, потерявшего надежду и обретшего её вновь. Сторож Саша — одинокий, безработный, вечно пьяный — стрем...
…Психолог Крис Кельвин прилетает на космическую станцию, которая находится на полностью покрытой океаном планете Солярис. По мнению некоторых земных ученых, этот океан – разумен. Люди несколько раз пр...
Дикая комедия по пьесе Алехандро Касона. История молодого парня по имени Пабло, наследника большого состояния, огромного невежды буйного характера. Все называют его «дикарём», но так ли это? Встреча ...
В наше время герой давно бы попал за решетку по заявлению очередной юной пассии,...
от 800₽
Чувственный опыт
7 лучших идей куда сходить за гормоном удовольствия. Устрой свидание, постигая удовольствие на мультисенсорной выставке-квесте, наслаждайся мультимедийным шоу классической музыки в формате полного погружения. И всё это с любимым человеком.
Музыка в темноте" от Евгении Зимы — мультимедийное шоу классической музыки в фор...
от 1200₽
Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходя...
от 700₽
Иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект, который состоит из художественных диалогов о счастье, любви и свободе. DEEP INSIDE/GHT – это мистический мир живописи, инсталляций, частотного st...
Пространство, которое прочувствует вас обоих и санаторий для души в центре Москвы.
Необычное свидание: мягкий пол, прозрачные стены, живые звуки и растения.
А если любимый человек пока не встретился, то отправляйся на чувственный дейтинг. Знакомься в бережном кругу и уютной ламповой обстановке.
Необычные рестораны
5 небанальных мест для романтического свидания. В «Зойке» при подаче еды читают стихи. Uni — изысканный ресторан-шкатулка с секс-меню. А проект «Едва Знакомы» приглашает тебя и твоего любимого человека на тематический ужин или киновстречу с угощениями. В особняк!