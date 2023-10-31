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«Петрович»: клуб-ресторан

Москва, Мясницкая улица, 24/7с3

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http://www.club-petrovich.ru/ Клуб-ресторан «Петрович» был основан в 1997 году в подвале старинного здания, который раньше использовался под склад коньячного завода, а теперь украшен карикатурами с заглавным персонажем и наполнен множеством уютных домашних мелочей. Акцент в еде, стиле отдыха и музыке делается на милое сердцу ретро: в почёте привычные блюда, известные хиты и старые добрые шашки, шахматы, домино и прочие игры. Каждый день здесь играет живая инструментальная музыка, а по четвергам устраиваются ретро-дискотеки. Кухня ресторана смешанная, но основную часть составляют отечественные блюда. График работы: ПН-ЧТ: 11:30-00:00 Пятница: 11:30-5:00 Суббота: 14:00-6:00 Воскресенье: 14:00-00:00
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