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Спектакль в ресторане. Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у бара, между столиками, на сцене. Говорят, что когда мужчина вступает в брак, то надеется, на, т...
Театр в ресторане, когда ты можешь ужинать и наслаждаться спектаклем. Действие происходит за столиками, на сцене, у бара. В современном мире женщине найти достойного мужчину крайне сложно, да и мужч...
Спектакль в ресторане. Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у бара, между столиками, на сцене. Представь, однажды ты узнаешь, что твоя жена от тебя ушла. Чт...
Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у бара, между столиками, на сцене. В современном мире женщине найти достойного мужчину крайне сложно, да и мужчине встре...