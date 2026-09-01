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Свидание на особых условиях

«Петрович»: клуб-ресторан
Мясницкая улица, 24/7с3

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у бара, между столиками, на сцене. В современном мире женщине найти достойного мужчину крайне сложно, да и мужчине встретить «даму сердца» тоже нелегко. Старые варианты уже не работают, а современные сильно рискованные. Но главная героиня решается на этот авантюрный и рискованный шаг – знакомство с мужчиной в интернете. Она назначает свидание. На особых условиях... Могут ли отношения, начавшиеся с обмана, привести к большому и светлому чувству? Это практически невозможно, но шанс всё-таки есть. Только если будут соблюдены два условия: рядом будет верная подруга, а он тот, который хочет и умеет любить, и ты искала именно его!

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