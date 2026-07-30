Спектакль в ресторане. Интерактивная постановка в ресторане, где ты максимально вовлечен в действие: у бара, между столиками, на сцене. Говорят, что когда мужчина вступает в брак, то надеется, на, то что его избранница никогда не изменится. Женщина же надеется, что его-то точно можно изменить в сторону лучшей версии самого себя. И после того как сделан выбор и стоит штамп в паспорте начинается не фантазийная жизнь, а реальная. Спустя какое-то время, становится понятно, что женщина постепенно меняет свои облик, теряет романтический флер, становится все больше одомашненной, да и мужчина почему-то плохо поддается перевоспитанию. И тогда на почве бессилия возникает вопрос: а зачем мы вообще нужны друг другу? После спектакля можно сфотографироваться и пообщаться с актерами. Доступные даты: 30 июля 19:00 27 августа 19:00 27 сентября 19:00 29 октября 19:00 29 ноября 19:00 16 декабря 19:00