Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Дикая комедия по пьесе Алехандро Касона. История молодого парня по имени Пабло, наследника большого состояния, огромного невежды буйного характера. Все называют его «дикарём», но так ли это? Встреча Пабло с учительницей Маргой открывает для него не только мир познания, но и мир любви. Чувства «дикаря» – это буйная стихия, требующая полной отдачи. Встретив на своем пути малейшую ложь, она начинает разрушать все вокруг. Страстная и лирическая испанская комедия о главном душевном богатстве – о любви, способной спасти человека и его мир. Вы окунетесь в противоречивый мир, где неприкрытая и чистая энергия сталкивается с мрачным реализмом. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут
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