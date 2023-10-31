Дикая комедия по пьесе Алехандро Касона. История молодого парня по имени Пабло, наследника большого состояния, огромного невежды буйного характера. Все называют его «дикарём», но так ли это? Встреча Пабло с учительницей Маргой открывает для него не только мир познания, но и мир любви. Чувства «дикаря» – это буйная стихия, требующая полной отдачи. Встретив на своем пути малейшую ложь, она начинает разрушать все вокруг. Страстная и лирическая испанская комедия о главном душевном богатстве – о любви, способной спасти человека и его мир. Вы окунетесь в противоречивый мир, где неприкрытая и чистая энергия сталкивается с мрачным реализмом. Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут