Комедия о нас и нашей жизни, о поиске моральных норм и о наших поступках. Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос «А что, если всё бросить и начать жизнь сначала? Что, если сесть в машину и поехать куда глаза глядят, навстречу каскаду событий?». Так и герои спектакля «Маршрут перестроен» выходят из зоны комфорта и отправляются искать настоящее счастье. «Заячий стон» — это квартет актеров театра и кино, которые однажды решили стать знаменитыми. Коллектив театра — амбициозные, творческие и креативные ребята, создавшие свой театр, в котором они могут делать абсолютно всё, что захотят. И, поверь, они могут многое!