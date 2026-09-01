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Город Грехов: Дело Элизабет Блэквуд

Милк
улица Покровка, 16

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Игры
Спектакли
Необычное

Про событие

Это не просто спектакль. Это дело, которое поручили тебе. Новая авторская игра с иммерсивным сопровождением от актёров театра Даниила Миронова. Твоя задача раскрыть совершенное преступление и добраться до истины. Команды будут сражаться за улики и свидетельские показания, наблюдать за допросами, в которых каждое слово может быть как ключом, так и ложным следом. Оглянись: в полумраке бара за тобой наблюдают десятки глаз. Кто из этих улыбающихся лиц скрывает окровавленные руки? Расследуй. Ведь преступник может быть среди вас.

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