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Милк

Москва, улица Покровка, 16

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https://imaginecafe.ru/ Место, пропитанное духом пирата в вечном поиске. Такое брутальное и настоящее, двадцатый год не изменяющее себе. Днём это уютное кафе и вкусный бизнес ланч, вечером ресторан с живой музыкой, а по выходным место клубных вечеринок. Практически каждый день здесь проходят бесплатные живые концерты молодых и пылких, творящих сегодняшний рок-н-ролл и брит-поп музыкантов. Сюда приходили такие звёздные гости, как Liam Gallagher и The Charlatans, The Strokes и Suede, и даже Ricky Martin! А российские звёзды регулярно захаживают на душевные джем-сейшены. Режим работы: Понедельник: 12:00–00:00 Вторник: 12:00–00:00 Среда: 12:00–00:00 Четверг: 12:00–06:00 Пятница: 12:00–06:00 Суббота: 12:00–00:00 Воскресенье: Круглосуточно
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Комментарии

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Евгения
6 августа 2025, 05:59

Классное место с живым звуком ❤

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Alexandra
21 июля 2025, 02:32

Какие же там раньше были тусовки. Ушла эпоха

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Lange Lidiya
28 января 2022, 16:30

Ох, случайно нашла это место здесь, хоть это и место, как говорится, с историей. Стоит следить за афишей заведения и тогда точно найдется мероприятие по вкусу. Кстати, о вкусе - кухня с потрясающе вкусными соусами никого не оставит равнодушным - рекомендую.

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