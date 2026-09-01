https://imaginecafe.ru/ Место, пропитанное духом пирата в вечном поиске. Такое брутальное и настоящее, двадцатый год не изменяющее себе. Днём это уютное кафе и вкусный бизнес ланч, вечером ресторан с живой музыкой, а по выходным место клубных вечеринок. Практически каждый день здесь проходят бесплатные живые концерты молодых и пылких, творящих сегодняшний рок-н-ролл и брит-поп музыкантов. Сюда приходили такие звёздные гости, как Liam Gallagher и The Charlatans, The Strokes и Suede, и даже Ricky Martin! А российские звёзды регулярно захаживают на душевные джем-сейшены. Режим работы: Понедельник: 12:00–00:00 Вторник: 12:00–00:00 Среда: 12:00–00:00 Четверг: 12:00–06:00 Пятница: 12:00–06:00 Суббота: 12:00–00:00 Воскресенье: Круглосуточно
Карта места...
Предстоящие события в этом месте
Город Грехов: Дело Элизабет Блэквуд
Это не просто спектакль. Это дело, которое поручили тебе. Новая авторская игра с...
3000₽
Комментарии
Alexandra21 июля 2025, 02:32
Какие же там раньше были тусовки. Ушла эпоха
Lange Lidiya28 января 2022, 16:30
Ох, случайно нашла это место здесь, хоть это и место, как говорится, с историей. Стоит следить за афишей заведения и тогда точно найдется мероприятие по вкусу. Кстати, о вкусе - кухня с потрясающе вкусными соусами никого не оставит равнодушным - рекомендую.
Классное место с живым звуком ❤