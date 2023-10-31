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Зойка

Москва, Б. Патриарший пер., 8с1

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https://zoykarest.ru/ Теснота театральной гримерки встречает здесь звонкость питейной, золото в битой дорогой тарелке пускает солнечного зайца на цветастые обои, а звуковая палитра от невидимого дирижёра путается в ассоциациях с балканским духовым оркестром. Кухню «Зойки» возглавляет шеф-повар Иван Штучкин. В меню «Зойки» Иван Штучкин виртуозно соединяет русскую и французскую кухни, сохраняя верность натуральному вкусу ингредиентов. Карпаччо из лангустинов подают в лимонно-медовой эмульсии, воздушные пончики — с икорным тартаром под соусом шампань, а крокеты из цветной капусты — с муссом из копчёного угря и сыром Грана Падано. Режим работы: ВС-ЧТ: 11:00-00:00 ПТ-СБ: 11:00-2:00
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