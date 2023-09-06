Бар, созданный по мотивам музыкального сериала «Евгенич» на телеканале «Пятница». Яркий, современный проект – переосмысленная концепция советской рюмочной в формате диско-квартирника. Создатель концепции, тот самый «Евгенич», роль которого исполняет Сергей Жуков — лидер группы «Руки ВВерх», легенда российской эстрады. Основа меню — это домашняя кухня, сочетающая в себе советскую классику и авторские настойки по фирменным рецептам. Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 06:00 Сайт: https://evgenich.bar/
Карта места...
Пишем об этом месте в блоге
Комментарии
Александра8 ноября 2023, 02:14
Атмосферное место, демократические цены, веселый народ! А еще очень крутая живая музыка!!!
Артём Здесь31 августа 2023, 15:30
Привет, Москва! Вчера благодаря Кавру попали на импровизационное шоу ПсихолоХа в баре Евгенич. Концепция такова - любой из пришедших может выйти на сцену и поделиться своей постыдной историей под комментарии ведущего. Получается своего рода публичная рефлексия)) Параллельно ведущий знакомит всех со всеми и вот, уже через час, незнакомая вам публика превращается в теплую компанию за ламповыми посиделками в баре. Однозначно рекомендую тем, кто хочет уйти от пассивного досуга в баре к чему то более коммуникативному 😎😎😎 Большое спасибо Кавру и его команде за подбор не клишированных мероприятий и возможность их опробовать в первых рядах)) 🤠
Идет кто-то сегодня?)