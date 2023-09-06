Подальше от центра, зато какой — русский бар «Слёзы Берёзы». Декораторы из киноиндустрии превратили это место в настоящий русский «хоррор» — барная стойка имитирует сгоревшую избу, старые абажуры, расписные стены, березы в качестве колонн, дыра в потолке. Меню тоже тематическое: котлеты по-киевски, борщ из ухи, говяжий язык. Из необычных напитков здесь арбузная медовуха и фруктовый сидр. В выходные народу — тьма. Бронируй столик заранее. пн—чт 15:00–00:00 пт, сб 15:00–02:00 вс 15:00–00:00