Подальше от центра, зато какой — русский бар «Слёзы Берёзы». Декораторы из киноиндустрии превратили это место в настоящий русский «хоррор» — барная стойка имитирует сгоревшую избу, старые абажуры, расписные стены, березы в качестве колонн, дыра в потолке. Меню тоже тематическое: котлеты по-киевски, борщ из ухи, говяжий язык. Из необычных напитков здесь арбузная медовуха и фруктовый сидр. В выходные народу — тьма. Бронируй столик заранее. пн—чт 15:00–00:00 пт, сб 15:00–02:00 вс 15:00–00:00
Карта места...
Пишем об этом месте в блоге
Комментарии
Обожаю это место) Особенно вкусные телячьи щёчки 😍
Хорошее место, классная музыка
Настя30 марта 2024, 22:29
Дизайн - именины сердца!
Классное место )даже просто заглянуть интересно 😄
Одно из немногих мест, где вкусное вино по очень адекватной цене