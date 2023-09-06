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Слёзы берёзы

Москва, ул. Бауманская,15

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Подальше от центра, зато какой — русский бар «Слёзы Берёзы». Декораторы из киноиндустрии превратили это место в настоящий русский «хоррор» — барная стойка имитирует сгоревшую избу, старые абажуры, расписные стены, березы в качестве колонн, дыра в потолке. Меню тоже тематическое: котлеты по-киевски, борщ из ухи, говяжий язык. Из необычных напитков здесь арбузная медовуха и фруктовый сидр. В выходные народу — тьма. Бронируй столик заранее. пн—чт 15:00–00:00 пт, сб 15:00–02:00 вс 15:00–00:00
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Комментарии

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Настасия
22 июля, 05:37

Одно из немногих мест, где вкусное вино по очень адекватной цене

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Вера
18 августа 2024, 23:38

Обожаю это место) Особенно вкусные телячьи щёчки 😍

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Яна
22 апреля 2024, 02:10

Хорошее место, классная музыка

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Настя
30 марта 2024, 22:29

Дизайн - именины сердца!

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Юля
14 марта 2024, 16:29

Классное место )даже просто заглянуть интересно 😄

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