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В Cвечах: Шедевры классики в «Метрополе»

Отель «Метрополь», ул. Театральный пр-д, 2

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 10500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей. Один из самых роскошных залов Отеля «Метрополь» — Зал Боярский в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П.И. Чайковский, А. Вивальди, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов и др.

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Юля
8 октября 2023, 19:40

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