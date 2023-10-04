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Про событие
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды «Русские Музыкальные Сезоны» превращает самые красивые и необычные залы в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов тёплым светом тысячи свечей. Один из самых роскошных залов Отеля «Метрополь» — Зал Боярский в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П.И. Чайковский, А. Вивальди, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов и др.
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