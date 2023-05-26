День полотенца в Москве

Какой праздник отмечается 25 мая? Не только последний звонок и не только день карт таро, а ещё и День полотенца! Поздравляем всех любителей Дугласа Адамса и путешествий «Автостопом по галактике» и придумываем, как отметить это дело