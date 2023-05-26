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Kosmoхомяк Lab

Москва, Большая Дмитровка, 32с2

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https://sidrgroup.ru/files/kosmo-homyak-menu.pdf Бар в футуристичном стиле с коктейлями в ретро- и инновационном стиле. Кухня состоит в основном из закусок, объясняют это ребята так: «хомяки любят грызть орешки, богатые Омега-3-6-9 жирными кислотами, полезными для мозга. Может, поэтому у них никогда не бывает депрессии? В общем, берите к вину или пиву орешки – не прогадаете!» По пятницам и субботам здесь живая музыка и DJ. ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00–03:00 Воскресенье: 18:00–00:00
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Комментарии

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Ирина
14 января 2025, 17:27

Интересная коктейльная карта, приятный интерьер и удобное расположение

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