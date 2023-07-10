Необычные бары в Москве

Самые странные бары в нашей подборке. В этих заведениях тебя удивят тематикой, интерьером и экстрим-напитками.

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Моя рьяnaya babyшка леmиm v Cinгапур

Эстетичный бар с авторскими шотами и паназиатским стрит-фудом. Для азиатского бара был выбран формат «изакая» — демократичный, неформальный. Здесь созданы все условия, чтобы ты почувствовал себя в другой стране.

Black Swan.Pub&shop

Это паб-музей: здесь мало света, много свечей и несколько тематических залов. Оформлением паба владельцы занимались сами — элементы декора собирали по европейским барахолкам, антикварным аукционам.

В алкогольной карте: ирландское пиво, которое наливают пинтами, бутылочный крафт, вино, и разнообразное крепкое — от водки и джина до мескаля и абсента.

Abbey Players

В паб-театре гедонизм в чистом виде: и театральное шоу, и местная кухня, и барная карта — ешь, пей, наслаждайся спектаклем.

Mitzva Bar

Один из самых атмосферных баров в Москве. Если пришел один — садись за барную стойку, сложится приятная беседа с барменами. Барное меню отсутствует: здесь не штампуют коктейли, а подбирают напиток под твоё настроение и вкус.

В баре игровой интерьер, над которым работал театральный художник-декоратор. Иудейская и масонская символика, паутины на хрустальных люстрах, свечи, качели на цепях.

КОSMOХОМЯК

Бар в футуристичном стиле с коктейлями в ретро- и инновационном стиле.

Кухня состоит в основном из закусок, объясняют это ребята так: «хомяки любят грызть орешки, богатые Омега-3-6-9 жирными кислотами, полезными для мозга. Может, поэтому у них никогда не бывает депрессии? В общем, берите к вину или пиву орешки – не прогадаете!». По пятницам и субботам здесь живая музыка и DJ.

Кот Шрёдингера

Бар, который еще нужно отыскать:) На входе нет ручек, чтобы попасть вовнутрь — ищи заветную кнопку. Меню в виде таблицы Менделеева — тут на помощь придут общительные бармены. Каждый коктейль с особой подачей и уникальным вкусом.

Вход в бар возможен только по предварительной брони.

Коробок

Бар оправдывает своё название размерами. Концептуальный, минимум света и аромат ладана. Бармены готовят коктейли на основе дистиллятов из сычуаньского перца или черного трюфеля. Здесь царит полумрак, никто тебя не побеспокоит — закрой глаза и погрузись в мир ощущений и вкусов.

Мотыга Йети Бар

Руин-бар, находящийся на территории арт-пространства «Авиатор». Наши пользователи пишут, что тут уютно, неформальная обстановка — «убежище от городской суеты». Каждую неделю здесь проходят вечеринки и концерты в музыкальном диапазоне от техно, хауса и драм-н-бэйса до экспериментальной гитарной и цифровой музыки.

В меню крафтовое пиво и авторские настойки.

CHESS CLUB MOSCOW

Шахматный клуб с баром. Здесь всегда можно найти партнера на партию в шахматы, обучиться у игроков. Выпить авторские коктейли, названные в честь знаменитых шахматистов. Днём — кофе, вечером — коктейли и музыка.

Гроссмейстером быть не обязательно. Приходи просто отдыхать и наслаждаться атмосферой.

Black Hat на Садовой-Каретной

Пина колада в большом блестящем ананасе, BIG-порция томатного супа, 100 видов рома. Хочешь отдыха на карибах? Приходи в тропический бар с интерьером в виде хижины у океана.

Дом, в котором

Настоящее дерево внутри — пей свой любимый напиток в тени ветвей и наслаждайся магической атмосферой сказка-паба.