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Самые странные бары в нашей подборке. В этих заведениях тебя удивят тематикой, интерьером и экстрим-напитками.
16 августа 2023
Орбита
Longdrink
МосКальян
Делай культуру
Кабинет психолога
Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Dungeon Pub
Perepel
Небольшой, оригинальный бар. Есть своя атмосфера, точно не назову его лакшери, это именно хижина у моря. Соответствующий интерьер, порции большие, очень сытно и недорого
Небольшой, оригинальный бар. Есть своя атмосфера, точно не назову его лакшери, это именно хижина у моря. Соответствующий интерьер, порции большие, очень сытно и недорого