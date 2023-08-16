  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Black Hat

Москва, Садовая Каретная 20 стр. 1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Карибский паб с тропическими коктейлями от Димы Соколова, островной кухней и интерьером в виде хижины у океана. 100 видов рома! Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 15:00-00:00 ПТ-СБ: 15:00-02:00 https://blackhatbar.ru/
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Необычные бары в Москве

Самые странные бары в нашей подборке. В этих заведениях тебя удивят тематикой, интерьером и экстрим-напитками.

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

О
Ольга
20 февраля 2024, 03:42

Небольшой, оригинальный бар. Есть своя атмосфера, точно не назову его лакшери, это именно хижина у моря. Соответствующий интерьер, порции большие, очень сытно и недорого

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста