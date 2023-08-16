Еврейский коктейльный бар. Основное внимание здесь уделяют коктейлям и коктейльной культуре. Команда барменов готовит около двух сотен разных напитков, в том числе практически всю классику. Бармены и официанты тут работают без меню, подбирая каждому гостю напиток по его предпочтениям. У бара есть своя лаборатория, арсенал которой позволяет производить эссенции, обесцвечивать коктейли, состаривать вино и делать собственные ликеры. В Mitzva bar нет пива, но есть небольшая подборка вина и крепкого алкоголя. В заведении есть короткое, но ёмкое израильское меню от шеф-повара: дежурный хумус, шакшука, мезе и ещё несколько хитов. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 18:00-03:00 ПТ-СБ: 18:00-05:00