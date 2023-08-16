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Комментарии
Место с уникальной энергетикой :)
Очаровательный паб, пиво вкусное, музыка отличная, интерьер безумно восхитительный.
Потрясающее место с вкусной едой и незабываемой атмосферой
Обожаю это место! Первый раз меня подруга привела сюда в 2019 со словами «попробуй угадать в какой мы вселенной», мне потребовалось меньше 10 минут, чтобы словить «ты что, вывеску прочитала?». Атмосфера очень узнаваема получилось) особенно для любителей одноименной книжки
Потрясающий бар, если веришь в магию))
Шикарное место! Очень атмосферное. И пиво зорошее
Замечательный уголок. Невероятно вкусная кухня, достойный и не дорогой бар. Супер атмосферное оформление, всем советую
Очень реуомендую приходить к 16-17 часам, когда почти никого нет и очень спокойно. Идеальное место чтобы поделать фоточки
Добро пожаловать в Изнанку... После этого места в Наружность выходить как-то не тянет
Удивительное место. Такая плотнейшая атмосфера южной готики, как мне показалось. И пиво отличное