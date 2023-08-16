Сказочный паб на Покровке. «Дом, в котором» принадлежит группе, открывшей «Птицу-синицу», «Пестики-тычинки» и «Слёзы березы». Интерьер паба выполнен в руин-стиле с магической атмосферой, винтажными деталями и настоящим деревом внутри. В небольшом меню собрали популярные закуски и блюда вроде битых огурцов, гренок, куриного паштета, свиных ребер и мексиканского буррито. Наливают разные виды крафта — разливной, бутылочный и баночный. Режим работы: Пн – Чт, Вс: 15:00 – 00:00 Пт – Сб: 15:00 – 02:00