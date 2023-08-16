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Дом, в котором

Москва, ул. Покровка 14/2, с.3

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Сказочный паб на Покровке. «Дом, в котором» принадлежит группе, открывшей «Птицу-синицу», «Пестики-тычинки» и «Слёзы березы». Интерьер паба выполнен в руин-стиле с магической атмосферой, винтажными деталями и настоящим деревом внутри. В небольшом меню собрали популярные закуски и блюда вроде битых огурцов, гренок, куриного паштета, свиных ребер и мексиканского буррито. Наливают разные виды крафта — разливной, бутылочный и баночный. Режим работы: Пн – Чт, Вс: 15:00 – 00:00 Пт – Сб: 15:00 – 02:00
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Комментарии

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Роман
11 августа, 20:29

Удивительное место. Такая плотнейшая атмосфера южной готики, как мне показалось. И пиво отличное

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Настасия
15 февраля, 18:09

Место с уникальной энергетикой :)

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Лена
01 февраля, 22:10

Очаровательный паб, пиво вкусное, музыка отличная, интерьер безумно восхитительный.

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Анна Рожкова
27 января, 03:40

Потрясающее место с вкусной едой и незабываемой атмосферой

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Дина
12 октября 2025, 19:45

Обожаю это место! Первый раз меня подруга привела сюда в 2019 со словами «попробуй угадать в какой мы вселенной», мне потребовалось меньше 10 минут, чтобы словить «ты что, вывеску прочитала?». Атмосфера очень узнаваема получилось) особенно для любителей одноименной книжки

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Александра
28 сентября 2025, 21:06

Потрясающий бар, если веришь в магию))

А
Аноним
14 сентября 2025, 13:29

Шикарное место! Очень атмосферное. И пиво зорошее

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Андрей
6 сентября 2025, 16:58

Замечательный уголок. Невероятно вкусная кухня, достойный и не дорогой бар. Супер атмосферное оформление, всем советую

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Глеб
26 июля 2025, 16:11

Очень реуомендую приходить к 16-17 часам, когда почти никого нет и очень спокойно. Идеальное место чтобы поделать фоточки

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Андрей
27 ноября 2024, 02:23

Добро пожаловать в Изнанку... После этого места в Наружность выходить как-то не тянет

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