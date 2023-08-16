Первый коктейльный бар в семействе White Rabbit Family . Маленький и тёмный, в подвале под рестораном «Техникум», не то чтобы секретный, но и не особенно афишируемый — любой официант подскажет, куда идти, но вывески нет. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-01:30 https://korobokmoscow.ru/
Карта места...
Пишем об этом месте в блоге
Комментарии
Годлевская Лиза2 декабря 2022, 00:03
Одни из самых вкусных коктейлей в Москве, нуарная атмосфера и бармены, которым хочется отдать все чаевые мира
Bulochka11 ноября 2021, 15:40
Волшебное место! Да, прекрасный сервис это про Коробок. потрясающие вкусные коктейли, бесплатная вода, адекватная цена. Но ещё и атмосфера, запах, музыка! Такое ощущение, будто побывала где в безумно дорогом баре Гонконга или Сингапура) В общем, это одно из тех мест, которые примиряют с сегодняшней действительностью) Найти не так просто, ну или я с картой не дружу.
Вы лучшие!!! Коктейли обалденные👌🏻