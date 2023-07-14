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Abbey Players

Москва, ул. Новый Арбат, 5

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Уникальное сочетание иммерсивного театра и традиционного ирландского паба. Паб-театр от команды Bambule и Black Swan pub &shop. Он вдохновлён историей и декорациями Национального ирландского театра Abbey в Дублине. Сайт: https://abbeyplayerstheatre.ru/ Режим работы: Вс-чт 12:00-00:00 Пт-сб 12:00-6:00
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Комментарии

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Роман
29 января 2025, 00:05

Сам бар достаточно посредственный, на 4

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Алина
17 января 2025, 02:01

Супер

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Tina
23 октября 2024, 22:36

Были тут, очень понравилось! Сидишь, вкусно кушаешь и пьешь и наблюдаешь спектакль) и еще немного в нем участвуешь😊

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Мария
22 апреля 2024, 22:16

Прекрасная кухня и теплая атмосфера. Столики лучше бронировать

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