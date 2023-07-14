Уникальное сочетание иммерсивного театра и традиционного ирландского паба. Паб-театр от команды Bambule и Black Swan pub &shop. Он вдохновлён историей и декорациями Национального ирландского театра Abbey в Дублине. Сайт: https://abbeyplayerstheatre.ru/ Режим работы: Вс-чт 12:00-00:00 Пт-сб 12:00-6:00
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Комментарии
Супер
Были тут, очень понравилось! Сидишь, вкусно кушаешь и пьешь и наблюдаешь спектакль) и еще немного в нем участвуешь😊
Прекрасная кухня и теплая атмосфера. Столики лучше бронировать
Сам бар достаточно посредственный, на 4