Международный день пива 2023: дата, история, где отметить

Какого числа отмечать?
Когда же праздновать самый пенный и вкусный день? Международный день пива отмечают в первую пятницу августа. В этом году — это 4 августа. Заканчивай рабочий день пораньше и отправляйся на поиски «дрожжевых» приключений:)
История праздника
В августе 2007 года в Калифорнии состоялся первый день пива, а к 2012 году праздник стали отмечать в 50 странах на пяти континентах. Пивной день придумал американец Джесси Авшаломов — так он хотел привлечь больше посетителей в свой бар в Санта-Круз.
Где можно отпраздновать у нас
Спектакли
Погрузиться в яркий мир крепких напитков и отпраздновать международный день пива можно на одном из «питейных» спектаклей. Заказывай кружечку пенного и успей занять свое место.
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Поэтическо-театральный вечер. Знакомься с ирландской драматургией, поэзией и пр...
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На тематических лекциях и мастер-классах ты научишься готовить и выбирать лучшее гастрономическое сопровождение к пиву.
Многие любители пива знают, что в барах сейчас редко можно найти оригинальные и вкусные закуски к этому напитку: повсюду привычные колбаски, вечные рёбрышки и бессменные гренки. Пора исправлять эту ...
Многие любители пива знают, что в барах сейчас редко можно найти оригинальные и ...
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Еще одна идея, куда сходить отпраздновать день пива в Москве с опозданием, но все же весело и с пользой. Тематическая выставка, где твои знания о новинках индустрии вырастут как на дрожжах.
Специализированная выставка «На дрожжах» посвящена домашнему производству напитков и продуктов питания — пивоварению, сидроделию, медоварению, виноделию, самогоноварению, сыроделию...
250₽
Места
Если ты хочешь организовать досуг самостоятельно, тогда лови подборку столичных мест, куда сходить на праздник пива. Устрой день пенного в любой день, когда тебе только захочется.
Фестивали
В Питере – пить! Если не веришь, что пенное объединяет людей, то приходи на тематические фестивали, где ты не только сможешь погрузиться с головой в пивной мир, но и найти единомышленников.
Фестиваль крафтовых напитков родом из Санкт-Петербурга. Организаторы обещают уч...
от 600₽
Фестиваль домашнего пива в Санкт-Петербурге – крупнейшее событие в области дома...
3000₽
Туры
Совмести приятное с полезным и отправляйся в увлекательные туры, где ты сможешь узнать больше об истории и традициях алкогольной культуры и попробовать самые разные напитки.
На экскурсии ты отправишься в тур по питейным заведениям Петербурга и узнаешь вс...
2950₽
Сидрерия - это локальное производство яблочного сидра, основанное в 2012 году. К...
3500₽
Сидрерия - это локальное производство яблочного сидра, основанное в 2012 году. К...
3500₽
В рамках тура "Фуфырик" ты сможешь окунуться в атмосферу пьяных приключений Пете...
от 2500₽
Если хочешь отметить день пива четко, тогда этот круиз для тебя. Тебя ждет русский рэпчик, abibas и настоящий районный флер. Надевай лучшие треники и вперед праздновать.
Тематический музыкальный круиз по Неве на закате, в компании правильных чикуль и пацанчиков. Лоходэнс, pump и русский рэпчик. На вечеринке выступят: - Диса Вечеродел - Саня Пивча...
4000₽
Места
Мы также собрали топ мест, куда сходить отметить день пива в Питере, где пенное льется рекой и подают самые разные вкусности.
Как празднуют в разных странах
У международного дня пива есть своя миссия — объединять людей. В пивной день все собираются на тематическую вечеринку или отправляются в пивной тур, пробуют сорта пива других культур и наций и просто весело проводят время:)
В Великобритании в Международный день пива можно принять участие в шоу-забеге на 5 миль (около 8 км). В первую пятницу августа англичане забегают в каждый из 14 баров и выпивают по одной кружке пива.
В США дарят друг другу смешные подарки: тематические пивные футболки, кепки и оригинальные бокалы. А еще в этот день проводятся мероприятия, направленные на обучение пивоварению.
Бельгия — страна с богатой историей пивоварения. Бельгийцы не только веселятся, но и просвещаются. В этой стране принято ездить на экскурсии по пивным заводам, посещать мастер-классы и дегустации.
Несмотря на то, что всё внимание немцев сосредоточено на Октоберфесте, все же международный день пива не обходит их стороной. В первый уикенд августа в Берлине проходит фестиваль «Пивная миля».
Пивные павильоны и палатки с различными сорта пива и эля со всего мира, претцели и орешки, разнообразные немецкие колбаски и сосиски, мясо с вертела и другие национальные блюда, м-м-м — пальчики оближешь.
Интересные факты
В Австрии есть пивной фонтан, открытый Партией пива. Они выполнили своё предвыборное обещание и осчастливили горожан:)
В США и в других странах популярна игра «пиво-понг». Игроки бросают шарики и пытаются попасть в кружку пива на другом конце стола или в красные стаканчики, наполненные пенным.
Стивен Петросино в 1977 году попал в книгу рекордов Гиннесса, он стал чемпионом мира по скоростному выпиванию пива: 1 литр пенного напитка за 1,3 секунды, неплохо, да?
В книге рекордов Гиннесса засветился актёр Александр Филиппенко. За 12 часов он выпил кружку пива... Ладно, это шутка. Он сделал что-то совершенное дикое, но интересное: актёр вынюхал кружку темного пива:)
Оказалось, что нюхать пиво даже полезно. Особенно целебные воздействия оказывают темные сорта.