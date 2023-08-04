Международный день пива 2023: дата, история, где отметить

Подробно рассказываем, когда международный день пива. Куда сходить и как отпраздновать «пенный» праздник в Москве и Питере?

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Какого числа отмечать?

Когда же праздновать самый пенный и вкусный день? Международный день пива отмечают в первую пятницу августа. В этом году — это 4 августа. Заканчивай рабочий день пораньше и отправляйся на поиски «дрожжевых» приключений:)

История праздника

Древнейшие следы пивоварения обнаружены при исследовании Вавилона и Месопотамии. Археологи нашли рецепты пива, написанные на глиняных табличках в 4300 г. до н.э., и керамические сосуды 3400 г. до н.э., в которых хранился напиток. В Древнем Египте пиво было частью повседневного рациона: его пили фараоны, крестьяне, жрецы и даже дети.

В августе 2007 года в Калифорнии состоялся первый день пива, а к 2012 году праздник стали отмечать в 50 странах на пяти континентах. Пивной день придумал американец Джесси Авшаломов — так он хотел привлечь больше посетителей в свой бар в Санта-Круз.

Где можно отпраздновать у нас

Где отметить день пива в Москве

Спектакли

Погрузиться в яркий мир крепких напитков и отпраздновать международный день пива можно на одном из «питейных» спектаклей. Заказывай кружечку пенного и успей занять свое место.

На тематических лекциях и мастер-классах ты научишься готовить и выбирать лучшее гастрономическое сопровождение к пиву.

Еще одна идея, куда сходить отпраздновать день пива в Москве с опозданием, но все же весело и с пользой. Тематическая выставка, где твои знания о новинках индустрии вырастут как на дрожжах.

На дрожжах Специализированная выставка «На дрожжах» посвящена домашнему производству напитков и продуктов питания — пивоварению, сидроделию, медоварению, виноделию, самогоноварению, сыроделию... до 10 сентября Краснопресненская наб., 14, ЦВК Экспоцентр 250₽

Места

Если ты хочешь организовать досуг самостоятельно, тогда лови подборку столичных мест, куда сходить на праздник пива. Устрой день пенного в любой день, когда тебе только захочется.

Где отметить день пива в Санкт-Петербурге

Фестивали

В Питере – пить! Если не веришь, что пенное объединяет людей, то приходи на тематические фестивали, где ты не только сможешь погрузиться с головой в пивной мир, но и найти единомышленников.

Крафтовуха Фестиваль крафтовых напитков родом из Санкт-Петербурга. Организаторы обещают уч... c 12 августа по 13 августа ДК им. Кирова, Большой проспект В.О., 83 от 600₽ Фестиваль домашнего пива Фестиваль домашнего пива в Санкт-Петербурге – крупнейшее событие в области дома... 26 апреля Design District DAA 3000₽

Туры

Совмести приятное с полезным и отправляйся в увлекательные туры, где ты сможешь узнать больше об истории и традициях алкогольной культуры и попробовать самые разные напитки.

Если хочешь отметить день пива четко, тогда этот круиз для тебя. Тебя ждет русский рэпчик, abibas и настоящий районный флер. Надевай лучшие треники и вперед праздновать.

Гоп Круиз на теплоходе «Песня пацана» Тематический музыкальный круиз по Неве на закате, в компании правильных чикуль и пацанчиков. Лоходэнс, pump и русский рэпчик. На вечеринке выступят: - Диса Вечеродел - Саня Пивча... 9 августа Теплоходы "МИРАЖ" и "МОСКВА 64", причал Петровский спуск, Адмиралтейская набережная, 8 4000₽

Места

Мы также собрали топ мест, куда сходить отметить день пива в Питере, где пенное льется рекой и подают самые разные вкусности.

Как празднуют в разных странах

У международного дня пива есть своя миссия — объединять людей. В пивной день все собираются на тематическую вечеринку или отправляются в пивной тур, пробуют сорта пива других культур и наций и просто весело проводят время:)

В Великобритании в Международный день пива можно принять участие в шоу-забеге на 5 миль (около 8 км). В первую пятницу августа англичане забегают в каждый из 14 баров и выпивают по одной кружке пива.

В США дарят друг другу смешные подарки: тематические пивные футболки, кепки и оригинальные бокалы. А еще в этот день проводятся мероприятия, направленные на обучение пивоварению.

Бельгия — страна с богатой историей пивоварения. Бельгийцы не только веселятся, но и просвещаются. В этой стране принято ездить на экскурсии по пивным заводам, посещать мастер-классы и дегустации.

Несмотря на то, что всё внимание немцев сосредоточено на Октоберфесте, все же международный день пива не обходит их стороной. В первый уикенд августа в Берлине проходит фестиваль «Пивная миля».

Пивные павильоны и палатки с различными сорта пива и эля со всего мира, претцели и орешки, разнообразные немецкие колбаски и сосиски, мясо с вертела и другие национальные блюда, м-м-м — пальчики оближешь.

Интересные факты

Раньше напиток пили вместо воды. У него был своеобразный состав и много полезных свойств. Эти факты ушли в историю и традиции древних государств.

Но и в 21 веке есть пивные факты, о которых стоит рассказать.

В Австрии есть пивной фонтан, открытый Партией пива. Они выполнили своё предвыборное обещание и осчастливили горожан:)

В США и в других странах популярна игра «пиво-понг». Игроки бросают шарики и пытаются попасть в кружку пива на другом конце стола или в красные стаканчики, наполненные пенным.

Стивен Петросино в 1977 году попал в книгу рекордов Гиннесса, он стал чемпионом мира по скоростному выпиванию пива: 1 литр пенного напитка за 1,3 секунды, неплохо, да?

В книге рекордов Гиннесса засветился актёр Александр Филиппенко. За 12 часов он выпил кружку пива... Ладно, это шутка. Он сделал что-то совершенное дикое, но интересное: актёр вынюхал кружку темного пива:)

Оказалось, что нюхать пиво даже полезно. Особенно целебные воздействия оказывают темные сорта.

Доказать пользу или вред этих действий может наука «Зитология». Все просто: наука, которая изучает пиво (от греческих слов «зитос» — пиво и «логос» — наука).