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Пестики-тычинки

Москва, Большой Спасоглинищевский пер., 3, стр. 5

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Бар с настойками в районе Китай-города. Пространство бара напоминает о школьном кабинете — на стенах висят портреты ученых и доска, а у стен стоят шкафы с учебниками и макетами по биологии. Основное меню посвятили американским и европейским рецептам. На закуску подают гренки и фри, на горячее делают разнообразные бургеры и макароны. Ещё можно попробовать три варианта сэндвичей с курицей, котлетами из говядины и пастрами. За баром здесь наливают порядка 15 вариантов настоек, в том числе интересные позиции из арахиса, кукурузы и ананаса. Режим работы: ПН-ЧТ: 14:00-00:00 Пятница: 14:00-02:00 Суббота: 15:00-02:00 Воскресенье: 15:00-00:00
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Комментарии

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Вадим
6 июня 2025, 21:35

Много студентов, большой выбор настоек, все не крепче 20. Антураж выше всяких похвал, очень приятное место

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ян
22 июля 2024, 11:12

в ванной классно сидеть, и в туалетах техно играет ,

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