Бар с настойками в районе Китай-города. Пространство бара напоминает о школьном кабинете — на стенах висят портреты ученых и доска, а у стен стоят шкафы с учебниками и макетами по биологии. Основное меню посвятили американским и европейским рецептам. На закуску подают гренки и фри, на горячее делают разнообразные бургеры и макароны. Ещё можно попробовать три варианта сэндвичей с курицей, котлетами из говядины и пастрами. За баром здесь наливают порядка 15 вариантов настоек, в том числе интересные позиции из арахиса, кукурузы и ананаса. Режим работы: ПН-ЧТ: 14:00-00:00 Пятница: 14:00-02:00 Суббота: 15:00-02:00 Воскресенье: 15:00-00:00