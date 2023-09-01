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Фестиваль домашнего пива

Design District DAA
Красногвардейская пл. 3

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3000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль домашнего пива в Санкт-Петербурге – крупнейшее событие в области домашнего пивоварения в России. Традиционно фестиваль пройдет в форме безлимитной дегустации. Гости смогут попробовать всевозможные сорта пива, сидров, медовухи: как по классическим рецептам, так и экспериментальные варианты. На фуд-корте посетителей ждут разнообразные закуски от партнеров, в том числе домашние сыры и колбасы, которые добавят к фестивальным развлечениям нотку гастрономических удовольствий. В рамках фестиваля можно пообщаться с пивоварами и сидроделами, увлечёнными своим делом людьми, и, конечно же, продегустировать на их стендах всё, что захочется. А еще – принять участие в танцах, играх, розыгрышах и получить интересные призы. В музыкальной программе будет и живое выступление. Специальный гость – петербургская метал-группа iOSTRA! Входной билет на фестиваль включает браслет-проходку и дегустационный бокал.

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