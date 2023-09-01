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Очень Горячие Обстоятельства

Abbey Players
ул. Новый Арбат, 5

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Что, если бы старинный особняк мог рассказать свою историю — историю всей страны и сразу нескольких эпох — голосами артистов? А ему есть, что тебе поведать! Ведь маленький замок, построенный больше 100 лет назад Сергеем Федотовым для своей супруги Эмилии, никогда не пустовал. Обстановка менялась внутри и снаружи, но главное оставалось неизменным — что бы ни происходило, его жильцы и гости строили планы, преуспевали, разочаровывались, снова находили силы надеяться, мечтали, веселились и… жили. На сцены местных кабаре, кабаков, столовых и ресторанов выходили артисты: комики и певицы, шансонье и шансонетки. Их теснили неистовые агитбригады и зажигательные танцоры периода нэпа, а тяжёлое военное время уступало оттепели и звездам «голубых огоньков». Интерактивное полуторачасовое путешествие во времени вместе с пятью актёрами. Стань свидетелем и участником удивительной истории! Режиссер — Константин Кожевников. Автор идеи и продюсер — Дмитрий Кривочуров. Художник-постановщик — Лина Дикова.

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Международный день пива 2023: дата, история, где отметить

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