Традиционный ирландский паб. Подвал со сводчатыми стенами, где в советское время располагался самый знаменитый пивной бар Москвы, теперь оформлен в классическом пабном стиле. Меню огромно и интернационально: особенно популярны стейки, бургеры и «гиннесс пай». Барная карта может похвастаться 30 сортами разливного пива. В пабе регулярно проходят живые выступления и спортивные трансляции. https://tbpub.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-06:00
Карта места...
дружелюбный персонал,вкусная еда,хорошее пиво.обязательно приду еще)