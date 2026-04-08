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Tap & Barrel Pub

Москва, Большая Дмитровка 13

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Традиционный ирландский паб. Подвал со сводчатыми стенами, где в советское время располагался самый знаменитый пивной бар Москвы, теперь оформлен в классическом пабном стиле. Меню огромно и интернационально: особенно популярны стейки, бургеры и «гиннесс пай». Барная карта может похвастаться 30 сортами разливного пива. В пабе регулярно проходят живые выступления и спортивные трансляции. https://tbpub.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-06:00
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Комментарии

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stereomir
7 февраля 2023, 13:20

дружелюбный персонал,вкусная еда,хорошее пиво.обязательно приду еще)

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