Пиво и еда. Лучшие сочетания
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж
Начало:
Завершение:
14900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Многие любители пива знают, что в барах сейчас редко можно найти оригинальные и вкусные закуски к этому напитку: повсюду привычные колбаски, вечные рёбрышки и бессменные гренки. Пора исправлять эту ситуацию: ребята из Novikov Space научат тебя готовить отличные закуски к пиву, и твоя домашняя вечеринка станет лучшей альтернативой похода в пивной бар! В меню мастер-класса: – кесадилья с говядиной; – попкорн из креветок; – куриные крылья в тайском BBQ; – сырные палочки с брусничным соусом; – три вида пива! Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.
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