Многие любители пива знают, что в барах сейчас редко можно найти оригинальные и вкусные закуски к этому напитку: повсюду привычные колбаски, вечные рёбрышки и бессменные гренки. Пора исправлять эту ситуацию: ребята из Novikov Space научат тебя готовить отличные закуски к пиву, и твоя домашняя вечеринка станет лучшей альтернативой похода в пивной бар! В меню мастер-класса: – кесадилья с говядиной; – попкорн из креветок; – куриные крылья в тайском BBQ; – сырные палочки с брусничным соусом; – три вида пива! Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.