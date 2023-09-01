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Пиво и еда. Лучшие сочетания

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

14900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Многие любители пива знают, что в барах сейчас редко можно найти оригинальные и вкусные закуски к этому напитку: повсюду привычные колбаски, вечные рёбрышки и бессменные гренки. Пора исправлять эту ситуацию: ребята из Novikov Space научат тебя готовить отличные закуски к пиву, и твоя домашняя вечеринка станет лучшей альтернативой похода в пивной бар! В меню мастер-класса: – кесадилья с говядиной; – попкорн из креветок; – куриные крылья в тайском BBQ; – сырные палочки с брусничным соусом; – три вида пива! Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.

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