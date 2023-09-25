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Novikov Space

Москва, ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

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Novikov Space (Ex Novikov School) – кулинарные и творческие курсы и мастер-классы для любого возраста, гастрономические путешествия, профессиональное поварское образование и подготовка менеджмента для ресторанной индустрии. Novikov Space предлагает интересно и с пользой провести время на кулинарных и арт мастер-классах: приготовить вкусный ужин, написать картину, собрать живой букет или создать свою эксклюзивную чашку. Всё это ты найдёшь в обновленном образовательном пространстве в самом центре Москвы.
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Комментарии

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Маша
26 сентября 2023, 15:26

Была здесь) здорово, хочу еще

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Яна
05 марта, 21:29

Маша, как то дорого 8000к отдать чтобы научиться готовить, не так ли?

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