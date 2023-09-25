Novikov Space (Ex Novikov School) – кулинарные и творческие курсы и мастер-классы для любого возраста, гастрономические путешествия, профессиональное поварское образование и подготовка менеджмента для ресторанной индустрии. Novikov Space предлагает интересно и с пользой провести время на кулинарных и арт мастер-классах: приготовить вкусный ужин, написать картину, собрать живой букет или создать свою эксклюзивную чашку. Всё это ты найдёшь в обновленном образовательном пространстве в самом центре Москвы.