Завтрак как в ресторане можно научиться готовить на своей кухне! Секрет в правильно подобранных ингредиентах и техниках, которые ты сможешь легко освоить на мастер-классе от Novikov Spacel. Удивляй себя и своих близких. В меню мастер-класса: – гранола с йогуртом; – сырники с клубничным вареньем; – яйца Бенедикт с лососем; – бокал игристого вина.