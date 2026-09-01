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Завтрак как в ресторане

Novikov Space
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж

Начало:

Завершение:

7900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Завтрак как в ресторане можно научиться готовить на своей кухне! Секрет в правильно подобранных ингредиентах и техниках, которые ты сможешь легко освоить на мастер-классе от Novikov Spacel. Удивляй себя и своих близких. В меню мастер-класса: – гранола с йогуртом; – сырники с клубничным вареньем; – яйца Бенедикт с лососем; – бокал игристого вина.

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