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Чик Ток
ул. Новый Арбат, 5
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
«Быть женщиной очень нелегко, в основном потому, что им приходится постоянно иметь дело с мужчинами». Спектакль подслушан режиссёром прямо за барной стойкой. Илья Леонов провёл в пабе целый год, в перерывах между репетициями легендарных «Палачей» и перед спектаклями, невольно слушал разговоры посетительниц, наблюдал сцены расставаний, ссоры и драмы, подмечал все смешное и настоящее, и в итоге собрал в пьесу. Так, между чужими бокалами, и родился часовой спектакль-разговор четырёх героинь. Актрисы говорят о мужчинах, сексе, женской доле — иногда резко, но всегда честно. И конечно, выпивают, ведь бокал вина (или стопка водки) и близкая подруга до сих пор часто заменяют психотерапию. Тем не менее на тему психотерапии у героинь тоже найдётся своё мнение. Выпивай, смейся, грусти, и подумай о важных вещах в компании трёх самых настоящих московских девушек, подслушивая их разговор за соседним столом. В постановке присутствует нецензурная лексика.
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Комментарии
Рышкевич Полина29 ноября 2023, 05:18
Привет, я)
Кто хочет сходить? Напишите мне😊
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