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Топ событий августа 2023 в Москве

Когда немножечко грустно и лето подходит к концу — заходи в Kaverafisha. Подборка лучших событий для незабываемого августа.

Что будет в статье:

  1. - Популярные концерты
  2. - Вечеринки
  3. - Фестивали
  4. - Будущий Sold Out
  5. - Сольный Stand Up
  6. - Женский Stand Up
  7. - Иммерсивное
  8. - Сомелье

Популярные концерты

Зажигать на крыше, на теплоходе или с Большим Малышом — выбирать тебе. Популярные артисты, площадки под открытым небом и музыка, покорившая сердечки. 

Big Baby Tape
Big Baby Tape

Москва, уже этой осенью выступит самый ожидаемый артист отечественной реп-индуст...

VK Stadium, Ленинградский проспект, 80к17

от 1790₽

Илья Бешевли. Концерт на теплоходе
Илья Бешевли. Концерт на теплоходе

15 августа состоится сольное выступление композитора Ильи Бешевли на теплоходе. ...

Теплоход "Ривьера", причал "Меловой", Нагатинская набережная

от 3000₽

«Triangle Sun»
«Triangle Sun»

Грандиозное мультимедийное шоу звёзд мировой электроники Triangle Sun — отмечай ...

Vegas City Hall, ул.Международная 12, г.Красногорск, (66км МКАД, м.Мякинино)

от 1000₽

Платина и LOVV66
Платина и LOVV66

20 августа выступят сразу два больших артиста — Платина & LOVV66. Авторы таких...

Atmosphere, Шмитовский пр., 32А, стр. 1

от 999₽

Вечеринки

Твоему вниманию: «вечеринка осознанности» на яхте, африканские песнопения — как ода августу. Музыкально-цирковое путешествие под шум и гам жонглёров и лилипутов...Классика альтернативной музыки и светский квартирник.

Что бы ты не выбрал — это тебя удивит или шокирует;)

Ретрит на яхте
Ретрит на яхте

Первый московский международный яхт-клуб «Спартак» приглашает гостей и друзей п...

Яхт-клуб Спартак, Набережная ул., 4А, Долгопрудный

от 12222₽

It's good to be a tree /w Xique-Xique
It's good to be a tree /w Xique-Xique

Несмотря на воцарившуюся осень, лейбл «it’s good to be a tree» продолжает следов...

Community Moscow

1500₽

Balagan: Imaginarium
Balagan: Imaginarium

Соскучился? Добро пожаловать на второй сеанс, длиною в ночь, знаменитый BALAGAN ...

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Gazgolder Club

от 0₽

Концерт «Классика альтернативы»
Концерт «Классика альтернативы»

19 августа пройдет единственный концерт в Москве, где собрана классика альтернат...

ул.Тверская д.18 корпус 1

от 1100₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...

Отель «Националь», ул. Моховая, 15/1 строение 1, зал «Московский»

13000₽

Фестивали

Мощная сила панк-рока, поп-грув метал и музыка уходящего лета. А еще астрономический фестиваль с космическим концертом! Твой август — твой фест.

Interstellar Fest под открытым небом
Популярное
Interstellar Fest под открытым небом

Астрономия говорит о месте человека в мире. Все мы обитатели крошечного каменног...

до
Astroglamp

от 2500₽

Bloodfest #5
Bloodfest #5

Blooddrops объявляет свой пятый BLOODFEST в Москве — мероприятие с обширной прог...

ул. Лесная дом 30а

700₽

Молодость простит! 7 лет
Популярное
Молодость простит! 7 лет

День рождения проекта! Уже 6 лет они делают лучшую вечеринку в ритме 2000-х. Т...

Pravda Summer, Варшавское шоссе, 26с12

900₽

Панки в городе
Панки в городе

Фестиваль ПАНКИ В ГОРОДЕ открывает очередную главу своей истории! Новые имена, ...

ул. Большая Новодмитровская, 36 м. Дмитровская

от 3300₽

И немного забегая вперед, чтобы ты смог ворваться в сентябрь громко:) Прям как у Stigmata — «...но он не смо-о-о-о-г  поступи-и-и-и-ть  ина-а-а-а-че».

Сентябрь Горит Фест vol.3
Сентябрь Горит Фест vol.3

Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! Третий год сентябрь зажигается яркой искрой музыки. Осень всегда горит где-то внутри тебя и этот вечер создан для того, чтобы вы...

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

от 1500₽

Будущий Sold Out

Хочется ли твоей душе любовного шоу, завтрака с примесью балета или погружения в космические музыкальные миры — спеши. Пусть твой билетик не достанется кому-то другому...

Завтрак со смыслом
Завтрак со смыслом

20 августа пройдёт завтрак_со_смыслом, который по достоинству оценит любая девуш...

Турандот. Большой Гнездниковский пер., 5

6500₽

«Космос и Ханс Циммер». Мультимедийный концерт
Популярное
«Космос и Ханс Циммер». Мультимедийный концерт

Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и п...

Futurione, 2-я Останкинская улица, 3

от 3500₽

Comedy Club | 20 февраля
Comedy Club | 20 февраля

Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...

3-я ул. Ямского Поля, 15

от 5000₽

Любовное шоу
Любовное шоу

Жила была одна пара. И всё у них было... Как же у них всё было? Одинаково ли о...

Мастерская на Кулишках, Большой Спасоглинищевский пер., 3с5

от 1700₽

Comedy Club | 17 февраля
Comedy Club | 17 февраля

Внимание: перенос мероприятия на 17.02.2024, 19:00. Ты никогда не увидишь это в...

3-я ул. Ямского Поля, 15

от 5000₽

Сольный Stand Up

Такие разные комики с большими и громкими шутками. Понятный, искренний юмор, вечер в компании друзей и твой любимый напиток. Не раздумывай — сейчас самое время, чтобы посмеяться.

Stand Up | Богдан Лисевский | 21:30
Stand Up | Богдан Лисевский | 21:30

Проверочный концерт автора и ведущего шоу "Плюшки", участника шоу Сomedy Club на...

Камеди Хаб

1000₽

Павел Дедищев
Павел Дедищев

Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside StandUp», «Большое ...

Большевик Лофт

от 2100₽

Артём Винокур
Популярное
Артём Винокур

Формат, где Артём импровизирует и общается с залом. Живая комедия здесь и сейчас...

Большевик Лофт

от 1100₽

Карина Мейханаджян — проверочный концерт
Карина Мейханаджян — проверочный концерт

Резидент «Женский Стендап ТНТ». Проверочный концерт неподражаемой Карины, одной ...

Большевик Лофт

от 1000₽

Все мы ходим к психологам, чтобы научиться правильно относиться к себе, уважать себя и отстаивать свои личные границы. А вот ПсихолоХ научит тебя другому — относиться к себе с юмором;)

Психолох
Психолох

По промокоду cover_12 скидка на билет 50% Шоу комедийной импровизации. Шоу, в котором комик общается с гостями и слушает их истории. Если задача психолога - выслушать и научить ...

Евгенич

750₽

Женский Stand Up

Оцени силу женского юмора. Харизматичные леди привезут отборный юмор и пройдутся по всем женским вопросикам без запретных тем.

по подписке
Женский Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand
Женский Stand Up + Jazz в Spaten Haus Grand

Тебя ждет сочетание двух любимых публикой жанров — женского джаза и современного юмора. Шоу проходят в атмосферных ресторанах и барах Москвы, чтобы ты насладился не только шоу, но и вкусным ужином. П...

Женский стендап у Евгенича. Проверочный концерт
Женский стендап у Евгенича. Проверочный концерт

Лучшие девушки-комики Москвы, а также специальные гостьи с разных уголков России...

Евгенич

500₽

Женский Stand-Up на Тверской | Вторник
Популярное
Женский Stand-Up на Тверской | Вторник

Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...

Руки ВВерх!

от 1000₽

Иммерсивное

Разбег большой: судебное заседание по делам одной семьи, секретная вечеринка, алхимическая экскурсия и импровизационный спектакль. Максимальное погружение в небанальные события.

Квартирник «Заблудшие песни»
Квартирник «Заблудшие песни»

Внимание: продажи остановлены. Секретная вечеринка в гостях у талантливого режи...

Арарат Парк Хаятт , Неглинная ул., 4

9900₽

Формула любви с Часовщиком | Воскресенье
Формула любви с Часовщиком | Воскресенье

Алхимическое путешествие «Формула любви». Тебя ждут 7 историй любви самых невер...

Памятник Пушкину, Пушкинская площадь

2000₽

Семейный суд
Семейный суд

Одна семья. Восемь дел. Мать против дочери. Сын против родителей. Бабушка против...

ДК "Гайдаровец", ул. Земляной вал 27 стр. 3

5500₽

Твоя история
Твоя история

Представь, ты приходишь в театр на спектакль, в котором главный герой - ты сам. ...

Abbey Players

от 1800₽

Сомелье

Развлекайся, дегустируй, повышай винный IQ. А если ты больше по пиву, тогда вперёд на паб-кроул спектакль — 3 пинты пива включены в стоимость.

Чик Ток
Популярное
Чик Ток

«Быть женщиной очень нелегко, в основном потому, что им приходится постоянно име...

Abbey Players

от 2500₽

Дегустация красных итальянских вин
Дегустация красных итальянских вин

Винная страна Италия - одно из направлений мечты для любителей вина. Миллионы ...

Винный базар

4500₽

Чисто ирландское упийство
Популярное
Чисто ирландское упийство

Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...

Tap & Barrel Pub

4500₽

Винное Казино с Жанной Киликиди
Винное Казино с Жанной Киликиди

Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...

Винный базар

3850₽

Ещё больше необычных событий в афише-приложении Кавёр. Следи за обновлениями:)

Что есть в статье:

  1. Популярные концерты
  2. Вечеринки
  3. Фестивали
  4. Будущий Sold Out
  5. Сольный Stand Up
  6. Женский Stand Up
  7. Иммерсивное
  8. Сомелье

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