Топ событий августа 2023 в Москве

Популярные концерты
Зажигать на крыше, на теплоходе или с Большим Малышом — выбирать тебе. Популярные артисты, площадки под открытым небом и музыка, покорившая сердечки.
Москва, уже этой осенью выступит самый ожидаемый артист отечественной реп-индуст...
от 1790₽
15 августа состоится сольное выступление композитора Ильи Бешевли на теплоходе. ...
от 3000₽
Грандиозное мультимедийное шоу звёзд мировой электроники Triangle Sun — отмечай ...
от 1000₽
20 августа выступят сразу два больших артиста — Платина & LOVV66. Авторы таких...
от 999₽
Вечеринки
Твоему вниманию: «вечеринка осознанности» на яхте, африканские песнопения — как ода августу. Музыкально-цирковое путешествие под шум и гам жонглёров и лилипутов...Классика альтернативной музыки и светский квартирник.
Что бы ты не выбрал — это тебя удивит или шокирует;)
Первый московский международный яхт-клуб «Спартак» приглашает гостей и друзей п...
от 12222₽
Несмотря на воцарившуюся осень, лейбл «it’s good to be a tree» продолжает следов...
1500₽
Соскучился? Добро пожаловать на второй сеанс, длиною в ночь, знаменитый BALAGAN ...
от 0₽
19 августа пройдет единственный концерт в Москве, где собрана классика альтернат...
от 1100₽
Эпоха железного занавеса. Успешная, творческая пара из Голливуда регулярно приез...
13000₽
Фестивали
Мощная сила панк-рока, поп-грув метал и музыка уходящего лета. А еще астрономический фестиваль с космическим концертом! Твой август — твой фест.
Астрономия говорит о месте человека в мире. Все мы обитатели крошечного каменног...
от 2500₽
Blooddrops объявляет свой пятый BLOODFEST в Москве — мероприятие с обширной прог...
700₽
День рождения проекта! Уже 6 лет они делают лучшую вечеринку в ритме 2000-х. Т...
900₽
Фестиваль ПАНКИ В ГОРОДЕ открывает очередную главу своей истории! Новые имена, ...
от 3300₽
И немного забегая вперед, чтобы ты смог ворваться в сентябрь громко:) Прям как у Stigmata — «...но он не смо-о-о-о-г поступи-и-и-и-ть ина-а-а-а-че».
Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! Третий год сентябрь зажигается яркой искрой музыки. Осень всегда горит где-то внутри тебя и этот вечер создан для того, чтобы вы...
от 1500₽
Будущий Sold Out
Хочется ли твоей душе любовного шоу, завтрака с примесью балета или погружения в космические музыкальные миры — спеши. Пусть твой билетик не достанется кому-то другому...
20 августа пройдёт завтрак_со_смыслом, который по достоинству оценит любая девуш...
6500₽
Виртуозное исполнение, знакомство с футуристической инсталляцией «Futurione» и п...
от 3500₽
Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...
от 5000₽
Жила была одна пара. И всё у них было... Как же у них всё было? Одинаково ли о...
от 1700₽
Внимание: перенос мероприятия на 17.02.2024, 19:00. Ты никогда не увидишь это в...
от 5000₽
Сольный Stand Up
Такие разные комики с большими и громкими шутками. Понятный, искренний юмор, вечер в компании друзей и твой любимый напиток. Не раздумывай — сейчас самое время, чтобы посмеяться.
Проверочный концерт автора и ведущего шоу "Плюшки", участника шоу Сomedy Club на...
1000₽
Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside StandUp», «Большое ...
от 2100₽
Формат, где Артём импровизирует и общается с залом. Живая комедия здесь и сейчас...
от 1100₽
Резидент «Женский Стендап ТНТ». Проверочный концерт неподражаемой Карины, одной ...
от 1000₽
Все мы ходим к психологам, чтобы научиться правильно относиться к себе, уважать себя и отстаивать свои личные границы. А вот ПсихолоХ научит тебя другому — относиться к себе с юмором;)
Женский Stand Up
Оцени силу женского юмора. Харизматичные леди привезут отборный юмор и пройдутся по всем женским вопросикам без запретных тем.
Тебя ждет сочетание двух любимых публикой жанров — женского джаза и современного юмора. Шоу проходят в атмосферных ресторанах и барах Москвы, чтобы ты насладился не только шоу, но и вкусным ужином. П...
Лучшие девушки-комики Москвы, а также специальные гостьи с разных уголков России...
500₽
Лучшие девушки комики Москвы, а также специальные гостьи из Питера соберутся, чт...
от 1000₽
Иммерсивное
Разбег большой: судебное заседание по делам одной семьи, секретная вечеринка, алхимическая экскурсия и импровизационный спектакль. Максимальное погружение в небанальные события.
Внимание: продажи остановлены. Секретная вечеринка в гостях у талантливого режи...
9900₽
Алхимическое путешествие «Формула любви». Тебя ждут 7 историй любви самых невер...
2000₽
Одна семья. Восемь дел. Мать против дочери. Сын против родителей. Бабушка против...
5500₽
Представь, ты приходишь в театр на спектакль, в котором главный герой - ты сам. ...
от 1800₽
Сомелье
Развлекайся, дегустируй, повышай винный IQ. А если ты больше по пиву, тогда вперёд на паб-кроул спектакль — 3 пинты пива включены в стоимость.
«Быть женщиной очень нелегко, в основном потому, что им приходится постоянно име...
от 2500₽
Винная страна Италия - одно из направлений мечты для любителей вина. Миллионы ...
4500₽
Паб-кроул в формате спектакля с элементами интерактивного квеста, где ты полноце...
4500₽
Интерактивный формат дегустации, где нужно угадать сорт, страну и год урожая вин...
3850₽