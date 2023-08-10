Топ событий августа 2023 в Москве

Когда немножечко грустно и лето подходит к концу — заходи в Kaverafisha. Подборка лучших событий для незабываемого августа.

Что будет в статье:

Популярные концерты

Зажигать на крыше, на теплоходе или с Большим Малышом — выбирать тебе. Популярные артисты, площадки под открытым небом и музыка, покорившая сердечки.

Вечеринки

Твоему вниманию: «вечеринка осознанности» на яхте, африканские песнопения — как ода августу. Музыкально-цирковое путешествие под шум и гам жонглёров и лилипутов...Классика альтернативной музыки и светский квартирник.

Что бы ты не выбрал — это тебя удивит или шокирует;)

Фестивали

Мощная сила панк-рока, поп-грув метал и музыка уходящего лета. А еще астрономический фестиваль с космическим концертом! Твой август — твой фест.

И немного забегая вперед, чтобы ты смог ворваться в сентябрь громко:) Прям как у Stigmata — «...но он не смо-о-о-о-г поступи-и-и-и-ть ина-а-а-а-че».

Сентябрь Горит Фест vol.3 Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! Третий год сентябрь зажигается яркой искрой музыки. Осень всегда горит где-то внутри тебя и этот вечер создан для того, чтобы вы... 13 сентября Свобода, Ленинградский проспект, 47с19 от 1500₽

Будущий Sold Out

Хочется ли твоей душе любовного шоу, завтрака с примесью балета или погружения в космические музыкальные миры — спеши. Пусть твой билетик не достанется кому-то другому...

Сольный Stand Up

Такие разные комики с большими и громкими шутками. Понятный, искренний юмор, вечер в компании друзей и твой любимый напиток. Не раздумывай — сейчас самое время, чтобы посмеяться.

Все мы ходим к психологам, чтобы научиться правильно относиться к себе, уважать себя и отстаивать свои личные границы. А вот ПсихолоХ научит тебя другому — относиться к себе с юмором;)

Психолох По промокоду cover_12 скидка на билет 50% Шоу комедийной импровизации. Шоу, в котором комик общается с гостями и слушает их истории. Если задача психолога - выслушать и научить ... 25 октября Евгенич 750₽

Женский Stand Up

Оцени силу женского юмора. Харизматичные леди привезут отборный юмор и пройдутся по всем женским вопросикам без запретных тем.

Иммерсивное

Разбег большой: судебное заседание по делам одной семьи, секретная вечеринка, алхимическая экскурсия и импровизационный спектакль. Максимальное погружение в небанальные события.

Сомелье

Развлекайся, дегустируй, повышай винный IQ. А если ты больше по пиву, тогда вперёд на паб-кроул спектакль — 3 пинты пива включены в стоимость.