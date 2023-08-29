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Про событие
День рождения проекта! Уже 6 лет они делают лучшую вечеринку в ритме 2000-х. Ты погасишь свечи, загадаешь желание и в этот вечер придешь на свидание с любимыми MC BAGA и DJ GRIDI. Торт, розыгрыши, шары, подарки — как будто тебя пригласили на День рождения самые близкие друзья! Жди много сюрпризов.
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Комментарии
Пользователь №78789229 июля 2024, 01:53
Хочу пойти! Кто со мной? 😁😁😁
Эдуард17 июля 2024, 01:52
Ищу компанию чтоб вспомнить молодость )))😜
Иду💫