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Молодость простит! 7 лет

Pravda Summer, Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

День рождения проекта! Уже 6 лет они делают лучшую вечеринку в ритме 2000-х. Ты погасишь свечи, загадаешь желание и в этот вечер придешь на свидание с любимыми MC BAGA и DJ GRIDI. Торт, розыгрыши, шары, подарки — как будто тебя пригласили на День рождения самые близкие друзья! Жди много сюрпризов.

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Комментарии

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Лана
8 июля 2025, 15:59

Иду💫

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Пользователь №787892
29 июля 2024, 01:53

Хочу пойти! Кто со мной? 😁😁😁

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Эдуард
17 июля 2024, 01:52

Ищу компанию чтоб вспомнить молодость )))😜

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