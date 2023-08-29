Возраст 16+
Стендап
Концерты
Необычное
Фестивали
Про событие
Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! Третий год сентябрь зажигается яркой искрой музыки. Осень всегда горит где-то внутри тебя и этот вечер создан для того, чтобы выпустить пламя на свободу. В этот раз будут команды, имена которых уж точно отзовутся в твоём сердце греющим теплом. На сцене: My Autumn \ Autoscan \ БеZумные Усилия \ Blackpyres \ Hostile Breed Мама, это был не просто период...
На картеКарта места...
Пишем об этом событии в блоге
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи