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Сентябрь Горит Фест vol.3

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! Третий год сентябрь зажигается яркой искрой музыки. Осень всегда горит где-то внутри тебя и этот вечер создан для того, чтобы выпустить пламя на свободу. В этот раз будут команды, имена которых уж точно отзовутся в твоём сердце греющим теплом. На сцене: My Autumn \ Autoscan \ БеZумные Усилия \ Blackpyres \ Hostile Breed Мама, это был не просто период...

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