Самый эмоциональный фестиваль осени возвращается! Третий год сентябрь зажигается яркой искрой музыки. Осень всегда горит где-то внутри тебя и этот вечер создан для того, чтобы выпустить пламя на свободу. В этот раз будут команды, имена которых уж точно отзовутся в твоём сердце греющим теплом. На сцене: My Autumn \ Autoscan \ БеZумные Усилия \ Blackpyres \ Hostile Breed Мама, это был не просто период...