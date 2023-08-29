Одна семья. Восемь дел. Мать против дочери. Сын против родителей. Бабушка против внучек. И тебе, как суду присяжных, предстоит вынести свой вердикт. Если ты решился прийти, придётся выбирать в каком процессе принять участие, ведь слушания по разным делам будут идти одновременно и твой голос окажется решающим в дальнейшей судьбе подсудимого. Оправдают ли подростка, который пришёл домой пьяный, и потерял телефон и кошелёк? Или внучек, которые не звонят своей бабушке? Или маму, которая слишком настойчиво пытается принимать решения в семье своей взрослой дочери? Решать тебе. Будь справедлив, но милосерден, ведь вернувшись со спектакля домой, ты сам можешь оказаться на скамье подсудимых. После покупки билета ты получишь доступ в телеграм-канал, где сможешь ознакомиться с материалами о спектакле для зрителей. В этот день будет два спектакля: в 17:00 и в 20:00 Вход в здание суда за 30 минут до заседания. Длительность спектакля 2 часа.