Взрослые снаружи
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
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от 1800₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Сколько тебе лет? И как часто ты впадаешь в детство? Не впадаешь? Говоришь, ты взрослый! Уверен? В тебе всё равно живёт ребенок. Счастливый или обиженный. Шаловливый или послушный. Маленький или большой. Взрослые мы – только снаружи. Актеры, выпускники доковской Антишколы, далеко не дети, но не хуже любого подростка отпускают саркастичные комментарии тому взрослому, что снаружи, и делают ещё кучу вещей, от которых иногда бывает стыдно, но чаще всего — тревожно и весело. Маленький мальчик, который не верит себе, что он взрослый мужчина. Девочка, играющая в вандервумен. Еще одна девочка, осатаневшая от мира взрослого порядка так, что заигралась. И девушка-подросток, оставшаяся навсегда 16-летней — там была та любовь, который со взрослыми не случается. Будут ещё и мальчики, и девочки. Они тебе всё расскажут. И что-то отзовется, над чем-то посмеёшься.
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