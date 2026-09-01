Леденящая душу комедия за столиками. Тебя ждёт иммерсивный музыкальный спектакль в жанре чёрной комедии. Действие постепенно затягивает зрителя в ночную атмосферу американского городка, который захватила жуткая новость о появлении таинственного убийцы. В городе замечена чья-то тень и именно тебе предстоит узнать кому она принадлежит. Оригинальные зонги, написанные для спектакля, исполняют авторы — Эдуард Двухименный и обладательница уникального голоса Мари Ануар.