https://communitymoscow.ru/ Мультифункциональное пространство, под одной крышей которого собрали бар с авторскими коктейлями, книжную библиотеку, ресторан, чайную зону и открытую веранду со сценой. Тут регулярно проходят театральные спектакли и воркшопы, вечеринки с выступлениями электронных музыкантов и лекции по культуре и искусству. Режим работы: ПН-ВТ: выходной Ср-Чт; Вс: 14:00-00:00; Пт-Сб: 14:00-05:30
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2400₽
Шестипалый и затворник
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Комментарии
Хорошее место) атмосферное Приглашают классных диджеев
Весьма концептуально!
Аноним4 января 2022, 15:05
Очень атмосферное место с хорошей музыкой-техно. Большой выбор напитков и блюд. Отмечали два дня рождения и остались очень довольны. Место не для всех, публика в основном возрастная.
Аноним11 сентября 2021, 02:38
Бескультурные люди посещают…впечатления ужасные. Украли два телефона!
Вайбовое место, красивые люди, шикарная музыка!