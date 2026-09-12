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Community Moscow

Москва, Космодамианская наб., 2

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https://communitymoscow.ru/ Мультифункциональное пространство, под одной крышей которого собрали бар с авторскими коктейлями, книжную библиотеку, ресторан, чайную зону и открытую веранду со сценой. Тут регулярно проходят театральные спектакли и воркшопы, вечеринки с выступлениями электронных музыкантов и лекции по культуре и искусству. Режим работы: ПН-ВТ: выходной Ср-Чт; Вс: 14:00-00:00; Пт-Сб: 14:00-05:30
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Комментарии

Т
Татьяна
28 февраля 2025, 14:55

Вайбовое место, красивые люди, шикарная музыка!

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Алена
9 февраля 2025, 00:59

Хорошее место) атмосферное Приглашают классных диджеев

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Кира
1 августа 2024, 04:00

Весьма концептуально!

А
Аноним
4 января 2022, 15:05

Очень атмосферное место с хорошей музыкой-техно. Большой выбор напитков и блюд. Отмечали два дня рождения и остались очень довольны. Место не для всех, публика в основном возрастная.

А
Аноним
11 сентября 2021, 02:38

Бескультурные люди посещают…впечатления ужасные. Украли два телефона!

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