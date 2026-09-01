Ночь-портал в нулевые — туда, где гламур был громким, роскошь не требовала объяснений, музыка звучала до утра, а свобода ощущалась в каждом движении. Но это не просто вечеринка в стиле 2000-х. Это звёздный состав той самой эпохи — артисты, которые тогда собирали главные клубы Москвы и звучали из каждого радио, и которые остаются большими именами по сей день. Leonid Rudenko / Nejtrino / Shevtsov / Vini / Паша Кореец / Losev / Pasha Kiriloff / Miller / Валерия Жидкова / MC — Shayon Они объединяются на одну ночь, чтобы снова включить ту самую энергию: гламур, роскошь, беззаботность и тот самый знаменитый блеск нулевых. Никакой реконструкции прошлого. Только его лучшие герои — здесь и сейчас.