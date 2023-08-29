Астрономия говорит о месте человека в мире. Все мы обитатели крошечного каменного островка, затерянного в бескрайнем космическом океане. Телескоп — это символ того, что людьми движет любознательность, любопытство, живой интерес к окружающему миру и постижению его загадок. Присоединяйся к фестивалю, вдохновлённому Космосом - бесконечным источником открытий. Что тебя ждёт: - Четыре ночи под звёздным небом в красивом глэмпинге за городом. - Лекции от известных научпоп спикеров: астроном Кирилл Масленников («астродед»), антрополог Станислав Дробышевский, историк астрономии Александр Саплин, астрофизик Александр Панов и многие другие. - Пять ночей под звёздным небом в красивом глэмпинге за городом - Созерцание августовского звездопада – метеорного потока Персеид, ожидается 200 метеоров в час - Наблюдения за планетами и звёздами в мощные телескопы. - Мастер-классы по электронной астрономии и астрофотографии. - Кино в открытом амфитеатре, научные дискуссии по мотивам фильмов. - Концерты и музыкальные перформансы. - Астрономические выставки и арт-объекты. - Передвижной планетарий. - Прогулки с биологами по лесу и выставка рептилий. - Детские и взрослые творческие мастер-классы. Бронь билетов с ночевкой в стационарных глэмпинг шатрах на официальном сайте организатора.