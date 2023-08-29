ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Москва
  2. События

Interstellar Fest под открытым небом

Astroglamp
Тульская область, поселок Студенецкие выселки, 140 км от МКАД по трассе М4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 8000₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Астрономия говорит о месте человека в мире. Все мы обитатели крошечного каменного островка, затерянного в бескрайнем космическом океане. Телескоп — это символ того, что людьми движет любознательность, любопытство, живой интерес к окружающему миру и постижению его загадок. Присоединяйся к фестивалю, вдохновлённому Космосом - бесконечным источником открытий. Что тебя ждёт: - Четыре ночи под звёздным небом в красивом глэмпинге за городом. - Лекции от известных научпоп спикеров: астроном Кирилл Масленников («астродед»), антрополог Станислав Дробышевский, историк астрономии Александр Саплин, астрофизик Александр Панов и многие другие. - Пять ночей под звёздным небом в красивом глэмпинге за городом - Созерцание августовского звездопада – метеорного потока Персеид, ожидается 200 метеоров в час - Наблюдения за планетами и звёздами в мощные телескопы. - Мастер-классы по электронной астрономии и астрофотографии. - Кино в открытом амфитеатре, научные дискуссии по мотивам фильмов. - Концерты и музыкальные перформансы. - Астрономические выставки и арт-объекты. - Передвижной планетарий. - Прогулки с биологами по лесу и выставка рептилий. - Детские и взрослые творческие мастер-классы. Бронь билетов с ночевкой в стационарных глэмпинг шатрах на официальном сайте организатора.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Пишем об этом событии в блоге

Карточка

Топ событий августа 2023 в Москве

Когда немножечко грустно и лето подходит к концу — заходи в Kaverafisha. Подборка лучших событий для незабываемого августа.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста