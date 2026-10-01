Маркет для собак и собачников. В этот день 50% выручки со всех заказов будут направлены в приют и благотворительную организацию «Истории маленьких душ». Гости смогут лично познакомиться с собаками из приюта, а после заполнения необходимых документов кого-то из них можно будет забрать домой ;) На маркете будет представлено всё необходимое для хвостатых: одежда, миски, шлейки и угощения. Для гостей с собаками будет работать фотобудка, а питомцев будут ждать угощения. Также можно будет бесплатно проконсультироваться с кинологами и узнать больше о комфортной жизни с собакой. Вход свободный.