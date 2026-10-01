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Собачий день

Кип
Мясницкая улица, 42с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Маркет для собак и собачников. В этот день 50% выручки со всех заказов будут направлены в приют и благотворительную организацию «Истории маленьких душ». Гости смогут лично познакомиться с собаками из приюта, а после заполнения необходимых документов кого-то из них можно будет забрать домой ;) На маркете будет представлено всё необходимое для хвостатых: одежда, миски, шлейки и угощения. Для гостей с собаками будет работать фотобудка, а питомцев будут ждать угощения. Также можно будет бесплатно проконсультироваться с кинологами и узнать больше о комфортной жизни с собакой. Вход свободный.

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