Чтение любимых стихов, знакомства с новыми людьми, закуски, вино, медитация :) Тебя приглашают в безопасное пространство, в котором можно открываться и звучать. Делиться сокровенным через стихи, открыто проживать их, обсуждать друг с другом, поддерживать выступления других. Также на встрече будет плавный вход в виде шерринга и медитации, и плавное завершение, чтобы каждый успел присвоить полученный опыт. В чём: В пижаме или в маскарадном костюме — решать тебе. В Норе будут маски, боа, глиттер и что-нибудь ещё для перевоплощения и настроения. Ведущие: 1) Ника, хозяйка Норы, ведущая каддл-пати и творческих форматов, телесно-двигательных практик. 2) Настя, подростковый коуч и психолог, преподаватель математики. Стоимость: 2 700р. билет + 2 бокала вина 2 300р. без алкоголя