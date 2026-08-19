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Поэтический вечер с вином и закусками

Нора
Новорязанская улица, 30

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 2700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Чтение любимых стихов, знакомства с новыми людьми, закуски, вино, медитация :) Тебя приглашают в безопасное пространство, в котором можно открываться и звучать. Делиться сокровенным через стихи, открыто проживать их, обсуждать друг с другом, поддерживать выступления других. Также на встрече будет плавный вход в виде шерринга и медитации, и плавное завершение, чтобы каждый успел присвоить полученный опыт. В чём: В пижаме или в маскарадном костюме — решать тебе. В Норе будут маски, боа, глиттер и что-нибудь ещё для перевоплощения и настроения. Ведущие: 1) Ника, хозяйка Норы, ведущая каддл-пати и творческих форматов, телесно-двигательных практик. 2) Настя, подростковый коуч и психолог, преподаватель математики. Стоимость: 2 700р. билет + 2 бокала вина 2 300р. без алкоголя

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Комментарии

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Евгений
15 августа 2025, 15:32

Очень ламповая атмосфера. Если хотите сделать паузу в суете будней, то вам сюда)

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