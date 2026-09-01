Когда сердце колотится без причины. Когда голова прокручивает худшие сценарии на повторе. Когда тело в постоянном режиме «беги или замри», даже если опасности нет. На встрече поговоришь: — Как жить, когда тревога фоном — всегда — Где грань между «я просто переживаю» и «мне нужна помощь» — Почему успокоиться по щелчку не работает — и что работает вместо этого — Как быть рядом с собой, когда внутри шторм Формат: доверительный круг Участие: 400 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия