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Про событие
Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Новая городская традиция. Тема встречи: ты — Венера, я — Юпитер, ты — Москва, я — Питер. У каждого жителя Москвы есть история про Петербург, и наоборот. Эти две столицы умудрились втянуть в спор всю Россию: даже если ты не собираешься переезжать, ты всё равно самоопределяешься по ценностям — что тебе ближе: ритм и амбиции «большой деревни» или холодная интровертная красота гранита? Классика московских историй — иметь роман с петербуржцем. Эта полная встреч и расставаний жизнь в «Сапсане», мороженое в ГУМе, график развода мостов и песни Сюткина. Приноси свои истории двух столиц на вечер личных историй и встреч незнакомцев. Историческая среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания. А твоя среда — историческая? Где: кафе в 10 минутах от метро «Китай-город». Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6
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