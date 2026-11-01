Мюзикл, который объединяет театральное представление, живой вокал и гастрономию. Гостей ждёт приветственный бокал игристого, представление с двумя антрактами, а креативный бренд-шеф Владислав Баскаков подготовил три сета, отражающих эмоции героев. Мясной — о терпении и гордости, с томлёным говяжьим ребром, салатом с ростбифом и паштетом из печени. Рыбный — о первых отношениях, с лососем на гриле, салатом с манго и креветками, сашими с лососем и гребешком. Вегетарианский — о любопытстве и предвкушении, с мусакой из запечённых овощей, ливанским салатом «Фатуш» и запечённым баклажаном с мезе. В течение шоу гости смогут отдельно заказать напитки. Расписание смотри на сайте.