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Гастро-шоу о «О чём молчат женщины»

Метелица, улица Новый Арбат, 21

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 16+
Спектакли
Еда

Про событие

Мюзикл, который объединяет театральное представление, живой вокал и гастрономию. Гостей ждёт приветственный бокал игристого, представление с двумя антрактами, а креативный бренд-шеф Владислав Баскаков подготовил три сета, отражающих эмоции героев.   Мясной — о терпении и гордости, с томлёным говяжьим ребром, салатом с ростбифом и паштетом из печени. Рыбный — о первых отношениях, с лососем на гриле, салатом с манго и креветками, сашими с лососем и гребешком. Вегетарианский — о любопытстве и предвкушении, с мусакой из запечённых овощей, ливанским салатом «Фатуш» и запечённым баклажаном с мезе. В течение шоу гости смогут отдельно заказать напитки. Расписание смотри на сайте.

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