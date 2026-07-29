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Из жизни ***нутых

Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые — это мы — люди, странные, смешные, злые, уставшие. Действия героев порой абсурдны и неожиданны, в них проявляется патология, которую мы не замечаем в повседневной жизни. Монохромно, минималистично, неспешностью и эстетикой напоминает фильмы Роя Андерсона. И все это невероятно смешно. До колик, до сползания с кресел. Даты: 29 июля и 10 августа

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