Эпизоды из жизни тех самых ***нутых. Кто они? ***нутые — это мы — люди, странные, смешные, злые, уставшие. Действия героев порой абсурдны и неожиданны, в них проявляется патология, которую мы не замечаем в повседневной жизни. Монохромно, минималистично, неспешностью и эстетикой напоминает фильмы Роя Андерсона. И все это невероятно смешно. До колик, до сползания с кресел. Даты: 29 июля и 10 августа