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Комедия о смысле жизни. Новая редакция

ул. Каланчевская, 33

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5500₽
Возраст 12+
Стендап
Спектакли

Про событие

Любимцы публики возвращаются с новым прочтением хита — теперь это цельное музыкально-комедийное шоу с тонкой самоиронией, живым юмором и актуальной рефлексией. Спектакль сочетает stand-up, музыкальный театр и интеллектуальную комедию, предлагая зрителю остановиться, выдохнуть и взглянуть на жизнь с лёгкой усмешкой. Это не ответ на вопрос о смысле — это путешествие в поисках себя и повода снова влюбиться в жизнь.

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