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Чайная церемония с Павлом Кичеевым

улица Амундсена, 3к1, вход со двора

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Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Вечер тишины и гармонии в обществе потомственного алтайского шамана. Чайные церемонии давно пользуются популярностью в России, особенно в Москве. Теперь изюминкой считается не только сама атмосфера церемонии, или название экзотических сортов чая, но и стилистика церемонии и личность чайного мастера. Этим вечером представляют Павла Кичеева. Павел потомственный алтайский шаман, психолог по образованию и просто удивительный человек, с которым приятно пообщаться за чашечкой чая. Промокод а 10% скидку: кавер1010 Каждую субботу с 19:00 до 21:00

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