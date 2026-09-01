Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие для тех, кто устал от однотипных баров и ищет что-то новое, неформальное и со вкусом. В особняке тебя ждут изысканные закуски и десерт, приветственный напиток и яркое шоу от харизматичных комиков. Они шутят обо всём: о жизни, работе, отношениях и странностях людей вокруг. Меню: • Сырно-мясное ассорти • Кростини с вялеными томатами • Кростини с абрикосом и прошутто • Салат с тунцом, каперсами и пармезаном • Канапе ассорти • Карпачо из сезонных томатов с песто • Запеченная спаржа с кисло сладким соусом • Ребра с картофелем Айдахо • Лаймовый пирог