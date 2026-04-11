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Коко Шанель и дегустация вин

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

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3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал образом эпохи, и женщине, которая умела перешить саму жизнь под собственную выкройку. Уютное пространство «Квартиры с видом», с панорамой старого Замоскворечья, в руке — бокал французского вина, а за столом — истории, аромат, шёлк, жемчуг и вдохновение. Что тебя ждёт: — О чём может рассказать маленькое чёрное платье? — Что скрывает за собой легендарный аромат N°5? — Сколько рукопожатий между хрупкой Коко и гигантом-основателем американской киностудии MGM? Диалог Франции и Америки и немного шарма. — Стравинский: был или не был? Будешь трогать и сравнивать текстиль, любоваться жемчугом и, конечно же, вспомнишь тот самый запах культовых духов. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар, а сопровождать вечер будет изысканная дегустация французских вин. Дресс-код в духе Шанель приветствуется — лучших ждут подарки и бокал шампанского. Секретный бонус: возможность выйти на крышу и сделать памятные фото.

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