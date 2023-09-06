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Квартира с видом

Москва, Большая Татарская улица, 5

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https://kvartirasvidom.clients.site/ Создатели подумали, что жаль иметь такой вид как у них и не говорить об этом! Квартира с видом — уютное комфортное пространство, напоминающее винтажную квартиру-мастерскую с панорамным видом, виниловыми вечеринками, современным артом и верандой на крыше. Режим работы: Ежедневно 12:00 – 00:00
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