https://kvartirasvidom.clients.site/ Создатели подумали, что жаль иметь такой вид как у них и не говорить об этом! Квартира с видом — уютное комфортное пространство, напоминающее винтажную квартиру-мастерскую с панорамным видом, виниловыми вечеринками, современным артом и верандой на крыше. Режим работы: Ежедневно 12:00 – 00:00
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